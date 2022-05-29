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مباشر - الحرب في أوكرانيا: استمرار القتال من أجل السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك

أنقاض كلية الاقتصاد في جامعة كازارين الوطنية بمدينة خاركيف الأوكرانية، 28 أيار/ مايو 2022. © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

تشتدّ المعارك في إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، حيث أكدت موسكو السبت أنّ الانفصاليين الموالين لها سيطروا على بلدة ليمان الاستراتيجية التي تشكل معبرا نحو مدينتَي سلوفيانسك وكراماتورسك الكبريين.من جهتها، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الأحد إن القتال في مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا ما زال مستمرا مع قيام القوات الروسية بعمليات هجومية السبت.