مباشر - الحرب في أوكرانيا: استمرار القتال من أجل السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك
نشرت في:
تشتدّ المعارك في إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، حيث أكدت موسكو السبت أنّ الانفصاليين الموالين لها سيطروا على بلدة ليمان الاستراتيجية التي تشكل معبرا نحو مدينتَي سلوفيانسك وكراماتورسك الكبريين.من جهتها، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الأحد إن القتال في مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا ما زال مستمرا مع قيام القوات الروسية بعمليات هجومية السبت.
- كييف تؤكد استمرار القتال من أجل السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك
قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد إن القتال في مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا ما زال مستمرا مع قيام القوات الروسية بعمليات هجومية السبت. وقالت الهيئة في بيان على صفحتها على فيس بوك " شنت القوات الروسية عمليات هجومية في منطقة مدينة سيفيرودونتسك باستخدام المدفعية.
فرانس24
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك