قمة أوروبية حول استمرار دعم أوكرانيا وتداعيات الحرب على الطاقة والأمن الغذائي

يعقد الاتحاد الأوروبي الاثنين قمة تبحث سبل مواصلة الدعم المقدم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وستناقش التقاعس عن الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، وأيضا سبل إيجاد حلول لتداعيات الحرب وخاصة أزمتي ارتفاع أسعار الطاقة والنقص الذي يلوح في الأفق للغذاء واحتياجات الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع.

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يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الاثنين لإعلان استمرار دعم أوكرانيا لمساعدتها في صد هجوم روسيا في ظل تقاعس عن الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو سيطغى على المحادثات.

وسيبحث زعماء الاتحاد الذي يضم 27 دولة على مدار يومين أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا بعد مرور أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي وكيفية التصدي لتبعات الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة والنقص الذي يلوح في الأفق للغذاء واحتياجات الاتحاد الأوروبي الدفاعية.

وأظهرت مسودة البيان الختامي للاجتماع، أنه وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيكون سخيا في الدعم اللفظي لحكومة كييف، فلن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تذكر بشأن أي من الموضوعات الرئيسية.

وفي السياق، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الأحد: "بعد هجوم روسيا على أوكرانيا رأينا ما يمكن أن يحدث عندما تتوحد أوروبا. وبالنسبة للقمة غدا فلنأمل أن يستمر الحال على هذا النحو. لكن ذلك بدأ بالفعل في الانهيار والانهيار مرة أخرى".

والأمر الذي سيكون أكثر واقعية هو دعم الزعماء سياسيا لحزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة شهرين تقريبا. لكن لن يتم حتى اتخاذ هذا القرار إلا في وقت لاحق بعد أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحا حول كيفية جمع الأموال.

كما أظهرت المسودة أن زعماء التكتل سيدعمون إنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، دون تفاصيل، ويريدون بحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض. وسيتعهد الزعماء بتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد إلى المشترين العالميين عبر السكك الحديدية والشاحنات بسبب إغلاق القوات البحرية الروسية الطرق البحرية المعتادة واتخاذ خطوات للاستغناء عن الطاقة الروسية بشكل أسرع.

وبحسب نفس الوثيقة، فإن الزعماء الأوروبيين مستعدون لبحث طرق بديلة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك جدوى وضع حد أقصى مؤقت للأسعار وتقليص الروتين بشأن طرح مصادر للطاقة المتجددة والاستثمار في ربط شبكات الطاقة الوطنية عبر الحدود لتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال.

فرانس24/ رويترز

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