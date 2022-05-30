مباشر: لافروف ينفي التكهنات بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مريض

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نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد التكهنات حول مرض الرئيس فلاديمير بوتين مؤكدا بأنه "لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض". من جهة أخرى، تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الاثنين كييف وتلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتعبير عن تضامن بلادها مع أوكرانيا وتقديم المزيد من الدعم. هذا، واعتبر الناتو أن الحلف في حل من التزاماته السابقة بعدم نشر قوات في أوروبا الشرقية. وأبرمت الحكومة الألمانية اتفاقا مع المعارضة المحافظة لتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه "التهديد الروسي". تابعوا آخر التطورات على مدار الساعة.

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8:00 وزيرة الخارجية الفرنسية ستلتقي الرئيس الأوكراني في كييف

أعلنت الخارجية الفرنسية بأن الوزيرة كاترين كولونا ستلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف في وقت لاحق الاثنين للتعبير عن تضامن بلادها مع أوكرانيا وتقديم المزيد من الدعم. وتأتي الزيارة وسط انتقادات من بعض الدبلوماسيين والمحللين السياسيين بأن فرنسا لا تفعل ما يكفي لدعم أوكرانيا التي تواجه منذ 24 فبراير/شباط غزوا روسيا. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الاثنين لتأكيد دعمهم لكييف فيما كثفت القوات الروسية هجماتها للسيطرة على مدينة سيفيرودونتسك الرئيسية في دونباس.

7:00 لافروف ينفي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مريض

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين مريض، قائلا إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض. وتعد صحة بوتين وحياته الخاصة من المواضيع المحرمة في روسيا التي لا يتم التطرق إليها في الأماكن العامة. وردا على سؤال بهذا الشأن من محطة "تي إف 1" الفرنسية، قال لافروف "لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص علامات مرض أو اعتلال"، مشيرا إلى أن بوتين الذي سيبلغ الـ70 من العمر في أكتوبر/تشرين الأول يظهر بشكل علني "بشكل يومي". وقال في تعليقات نشرتها الخارجية الروسية "تمكنكم مشاهدته على الشاشات وقراءة خطاباته والاستماع إليها"، مضيفا "أترك الأمر لضمير هؤلاء الذين ينشرون هذه الشائعات".

6:40 "الناتو" يعتبر أن من حق الحلف الانتشار في أوروبا الشرقية

اعتبر نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الأحد أن الحلف في حل من التزاماته السابقة بعدم نشر قوات في أوروبا الشرقية. وأفاد ميرتشيا جيوانا أن موسكو بمهاجمتها أوكرانيا "أفرغت" القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن بين روسيا والناتو من مضمونه. وتوافق الطرفان بموجب القانون التأسيسي الموقع في 1997 على العمل "لمنع أي تحشيد للقوات التقليدية يشكل تهديدا محتملا في مناطق متفق عليها في أوروبا تشمل أوروبا الوسطى والشرقية". وقال جيوانا في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا "اتخذوا قرارات وتعهدات هناك بعدم الاعتداء على الجيران، وهو ما يفعلونه الآن، وأيضا بإجراء مشاورات منتظمة مع الناتو، وهو ما لا يفعلونه".

6:30 ألمانيا.. 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه "التهديد الروسي"

أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقا مع المعارضة المحافظة في وقت متأخر الأحد من شأنه السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه "التهديد الروسي". وتوافق الطرفان على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف الناتو المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على قطاع الدفاع. وأنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضا تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب.

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