مقتل الصحافي الفرنسي فريديريك لوكلير إيمهوف أثناء تغطيته لعملية إجلاء مدنيين شرق أوكرانيا

لاجئون أوكرانيون يصلون إلى بوخارست في رومانيا في القطار، 4 آذار/مارس 2022

لقي الصحافي الفرنسي فريديريك لوكليرك إيمهوف مصرعه الاثنين أثناء تغطيته لعملية إجلاء مدنيين على متن حافلة إنسانية قرب سيفيرودونتسك شرق أوكرانيا وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن الصحافي في قناة BFMTV لوكلير إيمهوف "قتل بقصف روسي" مطالبة بإجراء "تحقيق شفاف" في مقتله.

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أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون على حسابه على تويتر الاثنين مقتل الصحافي الفرنسي فريديريك لوكلير إيمهوف العامل في قناة "بي إف إم تي في" (BFMTV) أثناء تغطيته لعملية إجلاء مدنيين على متن حافلة إنسانية قرب سيفيرودونتسك شرق أوكرانيا.

وتضمنت تغريدة ماكرون أن "الصحافي فريديريك لوكلير إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب. أصيب إصابة قاتلة عندما كان في حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هربًا من القنابل الروسية".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن الصحافي فريديريك لوكلير إيمهوف "قتل بقصف روسي استهدف عملية إنسانية" في شرق أوكرانيا.

وكتبت كولونا على تويتر "أشعر بحزن عميق وصدمة لموت مواطننا فريديريك لوكلير إيمهوف الذي قتل بقصف روسي استهدف عملية إنسانية أثناء قيامه بواجبه الإعلامي" معتبرة أنها "جريمة مزدوجة تستهدف قافلة إنسانية وصحافي".

وطالبت الوزيرة بإجراء "تحقيق شفاف" في مقتله، مضيفة بأن الخبر "صادم للغاية".

فرانس24/أ ف ب

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