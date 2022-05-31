مباشر-الحرب في أوكرانيا: أوروبا تقرر خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90 بالمئة مع نهاية العام

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أفاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي اتّفقوا خلال قمة بروكسل التي انعقدت مساء الإثنين على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، وبالتالي خفض واردات الاتحاد من النفط الروسي بنسة 90 بالمئة مع نهاية العام الجاري.

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9.00 لافروف يجتمع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض

قال مسؤولان خليجيان اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور المملكة العربية السعودية الأربعاء حيث سيلتقي بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن من المتوقع أن يلتقي لافروف بوزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

8.30 غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا

أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية أنها علّقت إمدادات الغاز إلى هولندا بعدما رفضت شركة "غاز تيرا" الهولندية للطاقة إتمام عملية الدفع بالروبل في أعقاب غزو أوكرانيا. وقالت المجموعة الروسية العملاقة في بيان "أوقفت غازبروم بالكامل إمدادات الغاز إلى "غاز تيرا" نظرا لعدم إتمام الدفع بالروبل".

7.30 الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من نظام سويفت للتحويلات الدولية

اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة بروكسل مساء الإثنين على إقصاء "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، وذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّ "هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت.

7.00 الاتّحاد الأوروبي يقرّر خفض وارداته من النفط الروسي بنسبة 90 بالمئة

اتّفقت دول الاتّحاد الـ27 خلال قمّة في بروكسل مساء الإثنين على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا.

6.30 روسيا قد تقطع الغاز عن الدانمارك قريباً لرفضها دفع ثمنه بالروبل

حذّرت شركة الطاقة الدانماركية "أورستد" الإثنين من أنّ روسيا قد تقطع قريباً إمدادات الغاز عن الدانمارك لرفضها سداد ثمنه بالروبل، مؤكّدة في الآن نفسه أنّه يمكن تأمين الغاز من السوق الأوروبية. ووأوضحت الشركة الدانماركية أنّها ستواصل دفع ثمن شحنات الغاز من روسيا باليورو، علماً أنّ الموعد النهائي للتغيير إلى السداد بالروبل هو 31 أيار/مايو.

6.00 أوسيتيا الجنوبية تتخلّى عن مشروع تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا

أعلن الزعيم الجديد لأوسيتيا الجنوبية، الجمهورية الجورجية الانفصالية عن تبليسي والموالية لموسكو، الإثنين إلغاء مشروع لتنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا كان سلفه قد حدّد موعده في منتصف تمّوز/يوليو المقبل.

فرانس24

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