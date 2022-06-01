مباشر-الحرب في أوكرانيا: القوات الروسية تسيطر على القسم الأكبر من مدينة سيفيرودونتسك

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امرأة مسنة في أحد شوارع سيفيرودونتسك، في منطقة دونباس، شرق أوكرانيا ، 13 أبريل 2022.

سيطرت القوات الروسية على "جزء" من مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا التي تقصفها وتحاول السيطرة عليها منذ أسابيع، وفق ما أعلنته السلطات المحلية الثلاثاء. وذكر حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي عبر تلغرام أن "الوضع معقّد للغاية. جزء من سيفيرودونيتسك يخضع لسيطرة الروس". من جهة أخرى، وفي سياق استمرار الدعم الغربي للقوات الأوكرانية، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أنّ بلاده ستزوّد أوكرانيا بـ "أنظمة صاروخية متطوّرة" تتيح لها إصابة "أهداف أساسية" في المعارك الدائرة بين قواتها والجيش الروسي الذي يواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر الهجوم على البلاد.

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04:27 وزارة الدفاع الروسية: القوات النووية الروسية تجري تدريبات

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها الأربعاء إن القوات النووية الروسية تجري تدريبات في إقليم إيفانوفو إلى الشمال الشرقي من موسكو.

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بـ "أنظمة صاروخية متطوّرة" تتيح لها إصابة "أهداف أساسية" في المعارك الدائرة بين قواتها والجيش الروسي الذي يواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر هجومه على البلاد.

فرانس24

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