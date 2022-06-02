مباشر-الحرب في أوكرانيا: الجيش الروسي يدخل مركز مدينة سيفيرودونيتسك وواشنطن تزود كييف بأسلحة جديدة

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آثار القصف الروسي على منطقة في شرق أوكرانيا

تمكنت القوات الروسية الأربعاء من الوصول إلى مركز مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية بشرق أوكرانيا لتقترب من تحقيق إنجاز كبير في هجومها على منطقة دونباس. وفي محاولة لتعزيز موقف أوكرانيا التي تقاوم الجيش الروسي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف، تشمل أنظمة صواريخ متقدمة قادرة على ضرب أهداف على بعد 80 كيلومترا. في المقابل، اتهمت موسكو الولايات المتحدة "بصب الزيت على النار"، إذ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن إمداد أوكرانيا براجمات صواريخ زاد من خطر جر "دولة ثالثة" للصراع.

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04:20 المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل راجمات "هيمارس" ومروحيات وصواريخ "جافلين"

أعلن البنتاغون الأربعاء أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي تشمل خصوصا أربع راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" وألف صاروخ مضاد للدبابات من طراز "جافلين" وأربع مروحيات من طراز "مي-17".

02:22 المجر تعرقل إقرار الحظر الأوروبي على النفط الروسي لرفضها شمول البطريرك كيريل بالعقوبات

أفاد دبلوماسيون أن المجر عرقلت الأربعاء إقرار الاتفاق الذي توصّلت إليه القمة الأوروبية والقاضي بحظر القسم الأكبر من واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك لرفض بودابست إدراج رأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية البطريرك كيريل على القائمة الأوروبية السوداء.

00:00 زيلينسكي: أوكرانيا تخسر من 60 إلى 100 جندي يوميا

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرت الأربعاء أن ما بين 60 إلى 100 جندي أوكراني يُقتلون يوميا في ساحة المعركة بينما يصاب نحو خمسمئة آخرين بجروح.

فرانس24

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