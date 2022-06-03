الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: فرانس24 تلتقي مع متطوعين أجانب يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية

01:45 مقاتلون أجانب التقت بهم فرانس24 على خطوط الجبهة في أوكرانيا. © فرانس24

ينتظر العشرات من المقاتلين الأجانب، المتطوعين تلبية لدعوة أطلقها الرئيس الأوكراني فولودومير زلينسكي من أجل مقاومة الغزو الروسي، دورهم للمشاركة في المعارك على الخطوط الأمامية. فرانس24 التقت مجموعة منهم في مقرهم السري، كنديان ومقاتل أمريكي سابق شرحوا لنا أسباب تطوعهم والقتال إلى جانب القوات الأوكرانية. تتكون المجموعة التي ينضمون إليها من ثلاثين مقاتلا بعضهم كانوا جنودا نظاميين في بلادهم، ويمكنهم الذهاب إلى الخطوط الأمامية إذا اقتضت الحاجة أو المساعدة في نقل القتلى والجرحى. تقرير عمار الحميداوي وجوناثان وولش