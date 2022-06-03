مباشر: الحرب في أوكرانيا تدخل يومها المئة وسط احتدام المعارك في منطقة دونباس

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يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا الجمعة يومه المئة. وحققت القوات الروسية سيطرة كاملة على ما يقارب العشرين بالمئة من مساحة أوكرانيا، لكنها فشلت في شن هجوم خاطف يحقق انتصارا سريعا في بداية غزوها لتتركز المعارك لاحقا في مناطق لوغانسك ودونباس. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أشار إلى أن الوضع في الشرق "صعب فعلا"، موضحا "نحن نخسر بين ستين ومئة جندي يوميا يقتلون في المعارك ونحو 500 جريح".

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07:00 مناورات بحرية للأسطول الروسي في المحيط الهادي

قالت وزارة الدفاع الروسية في خبر نقلته وكالة الأنباء الروسية إن الأسطول الروسي في المحيط الهادي بدأ سلسلة من التدريبات تستمر أسبوعا بمشاركة أكثر من 40 سفينة وما يصل إلى 20 طائرة. وأضاف البيان أن التدريبات، التي ستجرى بين الثالث والعاشر من يونيو/حزيران، ستشمل من بين أمور أخرى "مجموعات من السفن والطيران البحري تشارك في عمليات البحث عن غواصات (معادية)". وتأتي التدريبات في ظل غزو روسي لأوكرانيا مستمر منذ ثلاثة أشهر تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

06:45 مئة يوم على غزو أوكرانيا

دخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه المئة، وسط سيطرة روسية على ما يقارب العشرين بالمئة من الأراضية الأوكرانية. ويتركز القتال في منطقة دونباس ولوغانسك، ويتهم القادة الأوكرانيون في الأيام الأخيرة موسكو بالسعي إلى جعل سيفيرودونتسك "ماريوبول جديدة".

وصرح حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غوداي صباح الجمعة "اليوم نقاتل ونسيطر على كل متر من منطقة لوغانسك". وأضاف "على الرغم من كل تصريحات الروس" ما زالت "تحت العلم الأوكراني". وأضاف أن القوات الروسية "تدمر منذ مئة يوم كل شيء يميز منطقة لوغانسك"، مشيرا إلى أن أكثر من 400 كيلومتر من "الطرق المبنية وفق المعايير الأوروبية" دُمرت، و33 مستشفى و237 عيادة ريفية ونحو سبعين مدرسة وخمسين دار للحضانة. إن سيفيرودونيتسك العاصمة الإدارية للمنطقة، "محتلة بنسبة 80 بالمئة" من قبل القوات الروسية والمعارك محتدمة في الشوارع.

فرانس24

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