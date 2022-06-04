الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: القوات الأوكرانية تعول على السلاح الغربي المتطور لربح المعركة في خرسون جنوب البلاد

01:57 قوات أوكرانية في ساحة المعركة بمنطقة خرسون جنوب البلاد © صورة ملتقطة من فيديو فرانس24

تحاول القوات الأوكرانية التموضع والانتشار في الجنوب الغربي من البلاد في المناطق التي تراجعت فيها القوات الروسية كما في منطقة خرسون. ومع أمل الحصول على مزيد من المساعدات العسكرية الغربية وخاصة المدافع ومضادات الدبابات المتطورة، يؤكد قادة أوكرانيون على قدرة قواتهم القيام بهجوم مضاد وطرد القوات الروسية خارج بلادهم. موفدا فرانس24 عمار الحميداوي وجوناثان وولش تنقلا بين مواقع الجيش الأوكراني في منطقة خرسون وعادا بهذا التقرير.