مباشر: أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة محاصيلها من الحبوب وتصديرها إلى عدة دول بينها تركيا

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اتهمت أوكرانيا الجمعة روسيا بـ"سرقة" محاصيل حبوبها وتصديرها إلى دول عدة بينها تركيا، حسبما قال سفير كييف لدى أنقرة مضيفا أن الشحن يتم من شبه جزيرة القرم. من جهة أخرى، منعت روسيا 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها ردا على عقوبات أعلنتها أوتاوا ضد أفراد روس بسبب غزو أوكرانيا. ميدانيا: أعلنت أوكرانيا أنها استعادت السيطرة على جزء كبير من الأراضي في قتال عنيف للسيطرة على سيفيرودونتسك. تابعوا مباشرة آخر التطورات على مدار الساعة.

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7:00 روسيا متهمة بسرقة محاصيل الحبوب الأوكرانية وتصديرها لدول منها تركيا

اتهم سفير أوكرانيا لدى أنقرة الجمعة روسيا بـ"سرقة" محاصيل حبوب أوكرانية وتصديرها إلى دول عدة بينها تركيا. وقال فاسيل بودنا إن "روسيا تسرق الحبوب الأوكرانية بوقاحة وتشحنها إلى الخارج من شبه جزيرة القرم، بما في ذلك إلى تركيا". وأضاف في تغريدة على تويتر "طلبنا مساعدة تركيا لحل المشكلة". وكانت أوكرانيا من مصدّري الحبوب الرئيسيين قبل الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط.

6:50 روسيا تمنع 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها

منعت روسيا الجمعة 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها ردا على عقوبات أعلنتها أوتاوا ضد أفراد روس بسبب غزو أوكرانيا. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن هذا الإجراء يشمل "قادة منظمات داعمة للقوى القومية المتطرفة في أوكرانيا، ومسؤولين عسكريين كبارا" مشيرة إلى أنه اتخذ "ردا على العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا التي أعلنتها أوتاوا في 8 مايو/أيار".

6:40 الحرب أجبرت 14 مليون أوكراني على مغادرة منازلهم

بعد مئة يوم على بدء الحرب التي أوقعت آلاف القتلى، حذر منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض من أنه "ليس هناك ولن يكون هناك أي طرف منتصر في هذه الحرب ... نحن بحاجة إلى السلام. يجب أن تتوقف الحرب". وأضاف "خلال ثلاثة أشهر ونيف، أجبر نحو 14 مليون أوكراني على مغادرة منازلهم، معظمهم نساء وأطفال"، في ظاهرة "غير مسبوقة في التاريخ".

6.30 أوكرانيا تؤكد استعادت السيطرة على جزء كبير من سيفيرودونتسك

قالت أوكرانيا الجمعة إنها استعادت السيطرة على جزء كبير من الأراضي في قتال عنيف للسيطرة على سيفيرودونتسك وأحبطت محاولة القوات الروسية للتقدم من المدينة الصناعية الشرقية المدمرة في اليوم المائة من الغزو. وقال وزير الدفاع الأوكراني إن قواته تتدرب بالفعل في أوروبا على تشغيل أنظمة صاروخية جديدة ومتطورة تعهدت بإرسالها الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الأسبوع، والتي تأمل كييف أن تساعد في تغيير دفة المعركة لصالحها في الأسابيع المقبلة.

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