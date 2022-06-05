مباشر: انفجارات تهز كييف وصفارات الإنذار تدوي في سماء عدة مدن أوكرانية

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هزت انفجارات عدة كييف في ساعة مبكرة صباح الأحد حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدد من المدن الأخرى. من جهة أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قوات بلاده الجوية دمرت العشرات من الأسلحة الأوكرانية. ميدانيا: تحاول أوكرانيا استعادة السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك التي تمكنت القوات الروسية من اقتحامها والاستيلاء على قسم كبير منها وقسمتها إلى قسمين. تابعوا مباشرة آخر التطورات على مدار الساعة.

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7:00 أوكرانيا تحاول استعادة "السيطرة التامة" على سيفيرودونتسك

أعلن أولكسندر ستريوك رئيس بلدية سيفيرودونتسك المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا السبت، أن القوات الاوكرانية تحاول "استعادة السيطرة التامة" على المدينة. وقال ستريوك في مقابلة متلفزة بثت على حساب تلغرام الرسمي الإقليمي إن القوات الروسية "حققت بعض النجاحات" و"تمكنت من دخول المدينة والاستيلاء على قسم كبير (منها) وقسمتها إلى اثنين. لكن عسكريينا تمكنوا من إعادة الانتشار وبناء خط دفاعي. حاليا، نقوم بكل ما هو ممكن لاستعادة سيطرة أوكرانيا التامة" على المدينة.

6:50 رئيس الاتحاد الأفريقي يعتزم زيارة كييف

أعلن الرئيس السنغالي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال السبت في أكرا أنه يعتزم زيارة أوكرانيا بعد أن التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في روسيا. وقال سال لصحافيين لدى وصوله إلى قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) "نعم (...) سأذهب أيضا إلى كييف. هذا مهم للمساهمة في عودة السلام"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وكان بوتين استقبل سال الجمعة في مدينة سوتشي جنوبي روسيا. وطلب سال من نظيره الروسي نيابة عن الدول الأفريقية "أن يدرك أن بلداننا (...) ضحايا لهذه الأزمة من الناحية الاقتصادية". وتحدث سال خصوصا عن أزمة الحبوب ونقص الأسمدة. وتعتمد الدول الأفريقية بشدة على الصادرات من روسيا وأوكرانيا.

6:40 "انفجارات عدة" تهز كييف (رئيس البلدية)

هزت انفجارات عدة كييف في ساعة مبكرة صباح الأحد وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو. وأفاد كليتشكو عبر تلغرام عن "انفجارات عدة في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي في المدينة". كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدد من المدن الأوكرانية الأخرى.

6:30 بوتين: قوات الدفاع الجوي الروسية حطمت أسلحة العدو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتطف موجز أذيع السبت من مقابلة ستبث الأحد كاملة، إن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت العشرات من الأسلحة الأوكرانية وإنها "تهشمها مثل ثمار البندق". ونقلت وكالة الإعلام الروسية، التي كانت أول وسيلة إعلام تنشر مقتطفا من المقابلة، عن بوتين قوله ردا على سؤال عن الأسلحة الأمريكية المقدمة إلى أوكرانيا إن روسيا تواجه هذا الوضع بسهولة وإنها بالفعل دمرت عشرات من قطع الأسلحة الأمريكية.

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