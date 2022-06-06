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مباشر: الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور قواته على خط الجبهة في دونباس

زيلينيسكي أثناء زيارته لزابوريجيا في 5 يونيو/حزيران 2022 © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 2 دقائق

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بزيارة قواته على خط الجبهة في دونباس شرق البلاد حيث يستعر القتال ضد القوات الروسية. وقال زيلينسكي "كنا في ليسيتشانسك، كنا في سوليدار" في إشارة إلى زيارته مواقع القيادة في هاتين المنطقتين من دونباس حيث تركز موسكو هجومها. وذكرت الرئاسة أنه زار أيضا باخموت في جنوب غرب منطقة دونيتسك وتحدث مع جنود. كما توجه إلى زابوريجيا للقاء سكان من ماريوبول تمكنوا من الفرار من هذا الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف والذي دمره القصف الروسي بالكامل تقريبا.