مباشر: الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور قواته على خط الجبهة في دونباس
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قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بزيارة قواته على خط الجبهة في دونباس شرق البلاد حيث يستعر القتال ضد القوات الروسية. وقال زيلينسكي "كنا في ليسيتشانسك، كنا في سوليدار" في إشارة إلى زيارته مواقع القيادة في هاتين المنطقتين من دونباس حيث تركز موسكو هجومها. وذكرت الرئاسة أنه زار أيضا باخموت في جنوب غرب منطقة دونيتسك وتحدث مع جنود. كما توجه إلى زابوريجيا للقاء سكان من ماريوبول تمكنوا من الفرار من هذا الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف والذي دمره القصف الروسي بالكامل تقريبا.
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه زار بلدتين قرب جبهة القتال ضد الجيش الروسي بعد أن التقى مع القوات في منطقة زابوريجيا. وأضاف زيلينسكي في تسجيل مصور ليلي "بعد ذلك ذهبت مع رئيس مكتبي إلى الشرق. كنا في ليسيتشانسك وسوليدار". ومضى يقول "أنا فخور بكل من التقيت به وكل من صافحته وكل من تواصلت معه وعبرت عن دعمي".
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فرانس24
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