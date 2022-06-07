مباشر: احتدام المعارك في سيفيرودونتسك الأوكرانية وروسيا تحذر الغرب مجددا
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إن القوات الأوكرانية التي تدافع عن مدينة سيفيرودونتسك في شرق البلاد "تحافظ على مواقعها" على الرغم من هجمات القوات الروسية "الأكثر عددا وقوة"، وتعد سيفيرودونتسك أكبر مدينة لا يزال الأوكرانيون يسيطرون عليها في منطقة لوغانسك. بينما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية من تسليم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى قائلا "كلما ازداد عدد الأسلحة بعيدة المدى التي تزودونها إياها، سندفع (خطوط القوات الأوكرانية) بعيدًا عن أراضينا".
- 8:12 معارك للسيطرة على سيفيرودونتسك واتهامات لموسكو بممارسة "ابتزاز" بشأن القمح
تواصلت المعارك الثلاثاء من أجل السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا التي تتعرض لقصف روسي مكثف، وحيث الوضع يتطور "كل ساعة" بحسب كييف التي اتهمت مع واشنطن روسيا بممارسة "ابتزاز" في قضية صادرات القمح.
- 00:47 زيلينسكي: بريطانيا تزود كييف بالأسلحة المناسبة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إن المملكة المتحدة تزود كييف بالأسلحة التي تحتاجها لخوض الحرب مع روسيا، وشكر رئيس الوزراء بوريس جونسون على إدراكه "الكامل" للاحتياجات.
وقالت بريطانيا الإثنين إنها ستزود أوكرانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بأنظمة راجمات صواريخ يمكنها ضرب أهداف على بعد 80 كيلومترا في إطار مساعدات عسكرية بريطانية جديدة.
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23:17 معارك محتدمة في سيفيرودونيتسك الأوكرانية وروسيا تحذّر الغرب مجددا
بعد تحقيق تقدم في مدينة سيفيرودونتسك الاستراتيجية التي تتعرض لقصف روسي مكثف في شرق أوكرانيا، "تفاقم" الوضع فيها بالنسبة للجيش الأوكراني غداة زيارة قام بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لخط الجبهة.
وصرح فولوديمير زيلينسكي للصحافيين في كييف بأن القوات الأوكرانية "تحافظ على مواقعها" في سيفيرودونتسك، لكن الروس "أكثر عددا وأكثر قوة هناك" لذلك فإن الوضع "صعب" على الجبهة الشرقية.
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19:25 زيلينسكي: أوكرانيا غير مستعدة لتصدير الحبوب عبر روسيا البيضاء
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده غير مستعدة للموافقة على خطة لتصدير حبوبها بالسكك الحديدية عبر روسيا البيضاء للالتفاف على حصار روسيا لموانيها على البحر الأسود.
وأبلغ زيلينسكي مؤتمرا صحافيا في العاصمة الأوكرانية كييف أن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا في خريف هذا العام.
فرانس24
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