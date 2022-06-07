مباشر: احتدام المعارك في سيفيرودونتسك الأوكرانية وروسيا تحذر الغرب مجددا

تواصلت المعارك الثلاثاء من أجل السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا التي تتعرض لقصف روسي مكثف، وحيث الوضع يتطور "كل ساعة" بحسب كييف التي اتهمت مع واشنطن روسيا بممارسة "ابتزاز" في قضية صادرات القمح.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إن المملكة المتحدة تزود كييف بالأسلحة التي تحتاجها لخوض الحرب مع روسيا، وشكر رئيس الوزراء بوريس جونسون على إدراكه "الكامل" للاحتياجات.

وقالت بريطانيا الإثنين إنها ستزود أوكرانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بأنظمة راجمات صواريخ يمكنها ضرب أهداف على بعد 80 كيلومترا في إطار مساعدات عسكرية بريطانية جديدة.