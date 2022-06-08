مباشر: الرئيس الأوكراني يعد بـ"دفاع بطولي" عن مدينة سيفيرودونتسك

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تتواصل المعارك العنيفة الأربعاء للسيطرة على سيفيرودونتسك التي تؤكد موسكو أنها "حررت" مناطقها السكنية، فيما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدفاع "البطولي" عن هذه المدينة الكبرى في دونباس، قائلا إن "علينا تحرير كامل أراضينا"ردا على اقتراحات بضرورة أن تتنازل بلاده لروسيا عن بعض أراضيها من أجل إنهاء الحرب التي دخلت شهرها الرابع. تابعوا مباشرة آخر التطورات على مدار الساعة.

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7:00 زيلينسكي يعد "بدفاع بطولي" في معركة سيفيرودونتسك

تستمر الأربعاء المعارك العنيفة لبسط السيطرة على سيفيرودونتسك التي تؤكد موسكو أنها "حررت" مناطقها السكنية، فيما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدفاع "البطولي" عن هذه المدينة الكبرى في دونباس. ويؤكد الروس أنهم "حرروا بالكامل" المناطق السكنية في هذه المدينة الاستراتيجية للسيطرة على حوض دوبناس الغني بمناجم الفحم بأكمله، في شرق أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء إن "السيطرة على على منطقتها الصناعية وبلدات مجاورة مستمرة"، لكن كييف نفت ذلك. وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك التي تشكل مع دونيتسك حوض دونباس على تطبيق تلغرام "إنهم لا يسيطرون على المدينة". لكنه اعترف بأنه "من الصعب جدا الاحتفاظ بسفيرودونتسك"، بل تحدث عن "مهمة مستحيلة".

6:50: الجيش الأوكراني: روسيا تعيد جثث 210 مقاتلين إلى كييف

قال الجيش الأوكراني الثلاثاء إن روسيا سلمت كييف جثث 210 مقاتلين أوكرانيين مات معظمهم دفاعا عن مدينة ماريوبول في مواجهة القوات الروسية على أرض مصنع للصلب مترامي الأطراف. وظل الأوكرانيون متحصنين في مصنع الصلب في أزوفستال لأسابيع بينما كانت روسيا تحاول السيطرة على المدينة. واستسلم الجنود الأوكرانيون في نهاية المطاف الشهر الماضي واحتجزتهم روسيا. وقالت إدارة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على تويتر "عملية إعادة جثث المدافعين الذين سقطوا في ماريوبول جارية. أعيد حتى الآن 210 من جنودنا، معظمهم من المدافعين الأبطال عن آزوفستال".

6:40: إرسال أكثر من ألف أسير أوكراني من ماريوبول إلى روسيا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر روسي في إنفاذ القانون قوله الثلاثاء إن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا في مدينة ماريوبول نُقلوا إلى روسيا للتحقيق معهم. وقال المصدر لوكالة تاس إنه سيتم في وقت لاحق نقل المزيد من الأسرى الأوكرانيين إلى روسيا. وتقول أوكرانيا إنها تعمل من أجل إعادة جميع الأسرى بينما يقول بعض أعضاء البرلمان الروسي إنه ينبغي تقديمهم للمحاكمة.

6:30 زيلينسكي: أوكرانيا ستواصل القتال إلى أن تستعيد كل أراضيها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن أوكرانيا ستقاتل لاستعادة كل أراضيها التي احتلتها القوات الروسية، في الوقت الذي تخوض فيه قوات الجانبين حرب شوارع في سيفيرودونتسك في واحدة من أكثر المعارك البرية دموية في الحرب. وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو، خلال فعالية استضافتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، "لقد فقدنا بالفعل الكثير من الناس، وببساطة ليس بوسعنا التنازل عن أراضينا". وأضاف أن الجمود "ليس خيارا.. علينا تحرير كامل أراضينا". جاءت تصريحات زيلينسكي للرد بقوة على اقتراحات بضرورة أن تتنازل أوكرانيا لروسيا عن بعض أراضيها من أجل إنهاء الحرب التي دخلت الآن شهرها الرابع.

فرانس24

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