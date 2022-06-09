مباشر: زيلينسكي يعتبر أن معركة سيفيرودونتسك "الوحشية والصعبة" ستحدد مصير دونباس

على مدار الساعة

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواجهات المحتدمة لبسط السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك بأنها معركة وحشية وقال إنها ستحدد مصير منطقة دونباس، في وقت تنشر القوات الروسية الدمار في المدينة في هجوم يهدف للسيطرة على شرق أوكرانيا. من جهته، قال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي جايداي في وقت متأخر الأربعاء "مقاتلونا صامدون في منطقة سيفيرودونتسك الصناعية". تابعوا مباشرة آخر التطورات على مدار الساعة.

إعلان اقرأ المزيد

7:00 حاكم لوغانسك: مقاتلونا صامدون في منطقة سيفيرودونتسك الصناعية

ألحق القصف المدفعي دمارا هائلا بالمدينة الواقعة في منطقة لوغانسك. وقال سيرغي جايداي حاكم لوغانسك إن وسط المدينة يتعرض للتدمير. وأضاف جايداي في تصريحات للتلفزيون الأوكراني في وقت متأخر من مساء الأربعاء "مقاتلونا صامدون في منطقة سيفيرودونتسك الصناعية. لكن القتال لا يدور فقط في المنطقة الصناعية ولكن في مدينة سيفيرودونتسك نفسها". وتابع جايداي قائلا إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر بالكامل على مدينة ليسيتشانسك المقابلة لها على الضفة الغربية لنهر سيفيرسكي دونيتس، لكن القوات الروسية تدمر المباني السكنية هناك.

6:40 زيلينسكي: معركة سيفيرودونتسك "الوحشية والصعبة جدا" ستحدد مصير دونباس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن معركة السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك معركة وحشية وستحدد مصير منطقة دونباس، بينما تنشر القوات الروسية الدمار في المدينة في هجوم يهدف للسيطرة على شرق أوكرانيا. وقال زيلينسكي في كلمة مصورة "هذه معركة وحشية جدا، صعبة جدا، ربما من أصعب المعارك في هذه الحرب". وأضاف أن "سيفيرودونتسك لا تزال محور المواجهة في دونباس... إنها تعتبر إلى حد بعيد المكان الذي يتحدد فيه مصير دونباس الآن".

6:30 روسيا تهاجم أهدافا زراعية وغذائية في أوكرانيا لإخافة العالم

قال رئيس المنطقة التي قصفت فيها القوات الروسية منشأة تخزين زراعية ضخمة يوم الأحد، إن روسيا تهاجم أهدافا غذائية وزراعية في أوكرانيا لإخافة العالم ودفعه لقبول صفقة لإعادة فتح موانيء البحر الأسود بشروط موسكو. وقال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف، حيث دمر القصف الروسي مستودعات إحدى أكبر محطات السلع الزراعية في أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن موسكو تريد جعل نقص الغذاء العالمي "يبدو وكأنه كارثة". وقال كيم في مقابلة الأربعاء "إنهم يقومون بذلك لأنهم يحاولون المساومة على فتح (موانيء) البحر الأسود"، على أمل التوصل إلى اتفاق قد يسمح لصادرات الحبوب الأوكرانية والروسية باستخدام الممر المائي، ربما مقابل تخفيف العقوبات.

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك