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موفد فرانس24 إلى أوكرانيا: القوات الروسية تسيطر على 90 بالمئة من مدينة سيفيرودونتسك

05:06 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تستمر معركة السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك الخميس بين القوات الروسية والأوكرانية حيث قال الرئيس فولودومير زيلينسكي إن المعركة "وحشية وصعبة جدا". وفي السياق، قال موفد فرانس24 إلى أوكرانيا: "تشهد المعارك في سيفيرودونتسك تطورات كبيرة مع تصريح مسؤول الإدارة العسكرية عن إقليم لوغانسك الذي قال إن القوات الروسية باتت تسيطر على 90 بالمئة من المدينة الاستراتيجية والنقطة المفصلية في المعارك". وأضاف وسيم الدالي: "حرب شوارع جارية والمناطق الصناعية باتت في قبضة القوات الروسية في حين لا تزال القوات الأوكرانية تفرض سيطرتها كاملة على ليسيتشانسك المحاذية لمدينة سيفيرودونتسك".