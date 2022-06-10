باريس تبدي استعدادها للمساهمة في فك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكرانية بهدف تسهيل عملية تصدير الحبوب

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حقول زراعية في مدينة أوديسا الأوكرانية، 22 مايو/أيار 2022.

قال مستشار في الرئاسة الفرنسية الجمعة إن باريس مستعدة للمساهمة في أي عملية من شأنها تيسير عمليات تصدير الحبوب التي تحتاجها أسواق العالم عبر ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا. وتسبب حصار الأسطول الروسي للموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، ولا سيما ميناء أوديسا، في وقف تصدير الحبوب، وخصوصا القمح الذي كانت أوكرانيا ثالث مصدر عالمي له قبل الحرب، كما ارتفعت أسعار الحبوب في الدول الأفريقية الأكثر فقرا في العالم، ما زاد من حدة تأثير النزاع في أوكرانيا وأثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية.

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أبدت الرئاسة الفرنسية الجمعة استعداد باريس للمشاركة في رفع الحصار عن ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا بهدف تسهيل عملية تصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها.

وقال مستشار في الرئاسة الفرنسية موضحا مقترح بلاده "نحن في تصرف الأطراف لبلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا في شكل آمن، أي تمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر".

وفيما تحمل موسكو دولا غربية مسؤولية نقص إمدادات الحبوب بسبب العقوبات، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب عالقة حاليا بسبب الحصار الروسي، معبرا في نفس الوقت عن خشيته من أن تزداد الكمية بمعدل ثلاثة أضعاف "بحلول الخريف".

فرانس24/ أ ف ب

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