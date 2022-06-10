الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: الجيش الأوكراني بين معركة التصدي للغزو الروسي وحماية المدنيين العالقين

01:31 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

يحاول قادة القوات الأوكرانية تفادي إصابة المدنيين الذين يرفضون مغادرة منازلهم في منطقة دونباس، خلال تنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات الروسية. ويقول الجيش الأوكراني إن مسألة حماية المدنيين هي معضلة حقيقية في جميع أنحاء البلاد التي تشهد غزوا روسيا منذ 24 فبراير/شباط. وفي مدينة باخمو في دونباس شرق البلاد، والتي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية وتتعرض لضربات كثيفة تشنها المدفعية الروسية ولتفجيرات متسلسلة، تحاول كييف إقناع المدنيين بالمغادرة لتجنيبهم الإصابة خلال المعارك، لكن غالبا دونما جدوى.