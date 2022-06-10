مباشر- أوكرانيا: زيلينسكي يعلن صد القوات الروسية في زابوريجيا وتحقيق تقدم في خاركيف

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك أنباء "إيجابية" وردت من منطقة زابوريجيا جنوب شرق البلاد مضيفا أن قوات بلاده تحقق نجاحا هناك في صد القوات الروسية. كما ذكر زيلينسكي في كلمة مصورة مساء الخميس بأن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا في منطقة خاركيف شرق كييف، "وتحرر أرضنا". من جهة أخرى، دعا الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال أوكرانيا إلى نزع الألغام من مياه ميناء أوديسا لتسهيل تصدير الحبوب ومنع حدوث المجاعة والاضطرابات بالقارة. تابعوا معنا مباشرة آخر التطورات على مدار الساعة.

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9:00 قتال شوارع في سيفيرودونتسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جنوده "يقاومون" في سيفيرودونتسك حيث تتواصل معارك في الشوارع ضد القوات الروسية للسيطرة على المدينة الاستراتيجية الأساسية للتحكم بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا. وصرح زيلينسكي في خطاب بوقت متقدم الخميس بأن "سيفيرودونتسك وليسيتشانسك ومدنا أخرى في دونباس يعتبرها المحتلون الآن أهدافا لهم ما زالت صامدة". من جهته، أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي عبر تلغرام أن "قصر الجليد" الذي يعد من المواقع الرمزية في المدينة، دمر في حريق نجم عن قصف روسي.

8:00 استمرار تدفق الحبوب الأوكرانية على روسيا

أفادت وكالة تاس للأنباء بأن منطقة لوغانسك، وهي إحدى منطقتين انفصاليتين تدعمهما موسكو في شرق أوكرانيا، أعلنت الخميس أنها ستبدأ قريبا إرسال شحنات حبوب "حررتها" قواتها بالسكك الحديدية إلى روسيا. وقال يوري برونكو، وزير الزراعة في "جمهورية لوغانسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد، إنه لم يُرسل إلى الآن سوى كميات صغيرة من الحبوب بالشاحنات. ونقلت عنه الوكالة قوله "غدا لحظة تاريخية.. ستذهب أولى عربات القطارات المحملة بالحبوب إلى روسيا.. 50 عربة.. أكثر من 3000 طن". وسبق لأوكرانيا توجيه اتهامات لروسيا بسرقة الحبوب من الأراضي التي احتلتها موسكو منذ أن شنت ما تقول إنها "عملية عسكرية خاصة" في فبراير/شباط.

تغطية موفد فرانس24 إلى أوكرانيا 01:37

7:00 الاتحاد الأفريقي يحض أوكرانيا على نزع الألغام من ميناء أوديسا

حض الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال الخميس أوكرانيا على نزع الألغام من مياه ميناء أوديسا لتسهيل تصدير الحبوب التي تحتاجها أسواق العالم. وقال سال لوسيلتي الإعلام الفرنسيتين "فرانس24" و"إر إف إي" إنه إذا لم تستأنف صادرات القمح من أوكرانيا فإن أفريقيا "ستكون في وضع مجاعة خطرة جدا يمكن أن تزعزع استقرار القارة". وقال سال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقاه الأسبوع الماضي في موسكو أكد له أن هذا لن يحدث. وأضاف سال "حتى إنني قلت له: الأوكرانيون قالوا إنهم إذا نزعوا الألغام فسوف تدخل الميناء. أجاب لا، لن يدخل. وهذا التزام قطعه". وتابع "يجب الآن أن يكون هناك عمل من أجل إنهاء نزع الألغام بمشاركة الأمم المتحدة (...) حتى نتمكن من البدء في إخراج القمح الأوكراني".

6:40 عوائد روسيا من الطاقة أعلى الآن مما كانت عليه قبل حرب أوكرانيا

قال مبعوث أمن الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين للمشرعين خلال جلسة الخميس إن عوائد روسيا من الوقود الأحفوري ربما تزيد حاليا عنها قبل فترة وجيزة من غزو أوكرانيا، إذ عوضت الزيادات في الأسعار العالمية تأثير الجهود الغربية للحد من مبيعاتها. وفي معرض رده على سؤال باللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ بشأن أوروبا والتعاون الأمني الإقليمي عما إذا كانت موسكو تجني الآن أموالا من مبيعاتها من النفط الخام والغاز أكثر مما كانت تحققه قبل شهرين من بدء الحرب، قال هوكشتاين "لا يمكنني إنكار ذلك".

6:30: زيلينسكي يتحدث عن أنباء عسكرية "إيجابية" في زابوريجيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن هناك أنباء "إيجابية" وردت من منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد مضيفا أن القوات الأوكرانية تحقق نجاحا هناك في صد القوات الروسية. كما ذكر زيلينسكي في كلمة مصورة مساء الخميس أن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا في منطقة خاركيف شرق كييف، "وتحرر أرضنا".

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