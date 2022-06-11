مباشر - أوكرانيا تطالب الغرب بالمزيد من المساعدات العسكرية لصد الهجوم الروسي ومخاوف من تفشي الكوليرا

05:29 أوكرانيا تطلب المزيد من المساعدات العسكرية ومخاوف من تفشي الكوليرا سعت أوكرانيا للحصول على مزيد من المساعدات من الغرب يوم الجمعة وناشدت بتسريع وتيرة إيصال الأسلحة لصد القوات الروسية الأفضل تسليحا كما طلبت دعما إنسانيا لمكافحة تفشي الأمراض المعدية. وتفيد الأنباء باستمرار القتال الشرس في سيفيرودونيتسك وهي مدينة صغيرة في شرق البلاد أصبحت محور الهجوم الروسي حيث تشهد أحد أكثر المعارك دموية في الحرب التي تتواصل في شهرها الرابع.

05:00 بايدن: زيلينسكي "لم يرغب في سماع" التحذيرات بشأن الغزو الروسي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لم يُرِد سماع" التحذيرات الأمريكية قبل غزو روسيا لبلاده. وقال بايدن خلال حفل استقبال في لوس أنجلس لجمع الأموال للحزب الديموقراطي "اعتقَد كثير من الناس أنني أبالغ" عندما تحدث عن هجوم روسي على أوكرانيا قبل أن يبدأ.

03:24 الأمم المتحدة قلقة وجونسون "مستاء" بعد حكم بالإعدام على مقاتلين أجانب في دونيتسك أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن المحاكمات الجائرة لأسرى الحرب تعتبر "جريمة حرب" بعد أن حكم انفصاليون موالون لروسيا بالإعدام على ثلاثة أجانب أُسروا أثناء قتالهم الى جانب السلطات الأوكرانية. وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني "منذ عام 2015، لاحظنا أن ما يسمى النظام القضائي لهذه الجمهوريات المعلنة أحاديا لا يفي بالضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، مثل الجلسات العلنية، واستقلال المحاكم وحيادها، والحق في عدم الإكراه على الشهادة".