مباشر - معارك عنيفة شرق أوكرانيا والجيش الروسي يواصل قصف ضواحي خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد
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فيما تتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا، تصاعد القتال على الجبهات الواقعة شرق البلاد بينما لا يزال الجيش الروسي يقصف ضواحي خاركيف ثاني أكبر مدنها. كما تعرضت المنطقة المحيطة بمدينة تشورتكيف، بمنطقة ترنوبيل غربا للقصف مساء السبت. فيما وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة مفاجئة لكييف السبت برد "الأسبوع المقبل" بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
- 03:15 الاتحاد الأوروبي يعِد كييف برد سريع على طلب انضمامها
وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارة مفاجئة لكييف السبت برد "الأسبوع المقبل" بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما تشتد وتيرة الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا.
وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مناقشات اليوم ستتيح لنا الانتهاء من تقييمنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل".
وتطالب أوكرانيا بـ"التزام قانوني" ملموس من الأوروبيين من أجل منحها سريعاً وضع الدولة المرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد، غير أن الدول الـ27 منقسمة حيال هذه المسألة.
- 02:47 معارك عنيفة في شرق أوكرانيا
تصاعد القتال في شرق أوكرانيا بينما لا يزال الجيش الروسي يقصف ضواحي خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا. وتعرضت المنطقة المحيطة بمدينة تشورتكيف، بمنطقة ترنوبيل غربي أوكرانيا، للقصف مساء السبت، حسب ما قال الحاكم الإقليمي فولوديمير تروش.
وفي إشارة الى إصرار موسكو على وضع يدها على ما يعتبره الكرملين أرضًا روسية، سلمت الإدارة الموالية لموسكو في خيرسون السبت جوازات سفر روسية لعدد من سكان هذه المدينة التي تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.
- 12:30 صحيفة: المستشار الألماني شولتس يزرو كييف مع ماكرون ودراجي قبل قمة الدول السبع
ذكرت صحيفة بيلد ام سونتاج اليوم السبت أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيتوجه إلى كييف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في نهاية يونيو/حزيران. نقلت الصحيفة الخبر عن مصادر حكومية فرنسية وأوكرانية.
فرانس24
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