مباشر: أوكرانيا تعلن طرد الجيش الروسي لقواتها من وسط سيفيرودونتسك بعد معارك ضارية

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دبابة أوكرانية خلال قتال عنيف على خط الجبهة في سيفيرودونتسك ، 8 يونيو 2022.

أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط مدينة سيفيرودونتسك الاستراتيجية في شرق البلاد حيث تدور معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها. كما أعلنت روسيا الأحد تدميرها " لمستودع كبير للأسلحة في غرب أوكرانيا" كان يتضمن معدات عسكرية أرسلتها الدول الغربية لكييف. ومن جانبها، اتهمت الإثنين منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا خلال قصفها لمدينة خاركيف باستخدام قنابل عنقودية محظورة دوليا تسببت في مقتل مئات المدنيين.

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9.00 رئاسة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية طردت القوات الأوكرانية من وسط سيفيرودونتسك

أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية الإثنين أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط سيفيرودونتسك، المدينة الاستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها.

وأفاد الجيش في إحاطته الصباحية على فيس بوك "شن العدو بدعم مدفعي هجوما على سيفيرودونيتسك حقق نجاحا جزئيا وطرد وحداتنا من وسط المدينة" مؤكدا أن المعارك "متواصلة".

8.00 : كندا تنتقد حضور مسؤولة احتفال السفارة الروسية بالعيد الوطني

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الأحد إن حضور مسؤولة كندية احتفالات روسيا بعيدها الوطني في سفارتها بكندا أمر "غير مقبول".

7.00 : روسيا حققت خلال الأيام المئة الأولى من الهجوم على أوكرانيا عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة

أشار تقرير أصدره مركز أبحاث مستقل الإثنين إلى أن روسيا حققت خلال الأيام المئة الأولى من الهجوم على أوكرانيا عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي.

وصدر تقرير مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ مقرا في فنلندا، في وقت تحض أوكرانيا الغربيين على وقف واردات طاقة من روسيا لحرمان الكرملين من مصدر تمويل لحربه عليها.

6.30 موسكو تقول إنها دمرت مستودعا كبيرا لأسلحة غربية أرسلت لكييف

أكّدت موسكو الأحد أنها "دمرت مستودعًا كبيرا" في غرب أوكرانيا للأسلحة المُرسلة من الدول الغربية، في وقت تدور فيه معارك طاحنة في سيفيرودونيتسك شرق البلاد حيث يبدو أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في التصدي للروس.

6.00 منظمة العفو الدولية تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

اتهمت منظمة العفو الدولية الإثنين روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، قائلة إن الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير عن ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا إن عمليات "القصف المتكررة للأحياء السكنية في خاركيف هي هجمات عشوائية قتلت وجرحت مئات المدنيين وبالتالي تشكل جرائم حرب".

فرانس 24

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