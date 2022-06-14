مباشر - الانفصاليون الموالون لروسيا يعلنون سقوط أربعة قتلى في قصف للجيش الأوكراني على دونيتسك

على مدار الساعة

ذكرت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا أنّ القوات الموالية للنظام في أوكرانيا شنّت الاثنين قصفاً "مكثّفاً" على مدينة دونيتسك تسبب في مقتل أربعة مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح. وأعلنت سلطات "جمهورية دونيتسك الشعبية" التي تعتبر أحد الكيانين الانفصاليين اللذين أعلنا أحادياً استقلالهما عن كييف أنّ الجيش الأوكراني قصف بشكل مكثّف مدينة دونيتسك وأنّه أطلق في غضون ساعتين "قرابة 300 صاروخ وقذيفة مدفعية" على مناطق سكنية عدّة في المدينة تسببت في سقوط هؤلاء الضحايا .

إعلان اقرأ المزيد

7.00 الانفصاليون الأوكرانيون : أربعة قتلى و22 جريحاً في قصف للجيش الأوكراني على دونيتسك

أعلنت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا أنّ القوات الموالية لكييف شنّت الإثنين قصفاً "مكثّفاً" على مدينة دونيتسك أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح.وقالت سلطات "جمهورية دونيتسك الشعبية"، أحد الكيانين الانفصاليين اللذين أعلنا أحادياً استقلالهما عن كييف في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، إنّ "أربعة أشخاص قتلوا، أحدهم طفل، وأصيب 22 مدنياً آخرين بجروح في قصف" شنّه الجيش الأوكراني على مدينة دونيتسك، عاصمة الكيان الانفصالي.

6.30 وزارة الزراعة الأوكرانية : أوكرانيا خسرت "ربع أراضيها الصالحة للزراعة" بسبب الغزو الروسي

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية الاثنين أن أوكرانيا خسرت ربع أراضيها الصالحة للزراعة بسبب الاحتلال الروسي لمناطق معينة في الجنوب والشرق دون أن يشكل ذلك "تهديدًا للأمن الغذائي" للبلاد.وقال نائب وزير الزراعة تاراس فيسوتسكي في مؤتمر صحافي أنه "على الرغم من خسارة 25% من الأراضي الصالحة للزراعة فإن المحاصيل المزروعة هذا العام أكثر من كافية لضمان الاستهلاك" للسكان الأوكرانيين.

6.00 القوات الروسية تدفع الجيش الأوكراني للانسحاب من وسط سيفيرودونيتسك

أقرّت القوات الأوكرانية الاثنين بأنها انسحبت من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الإستراتيجية في شرق أوكرانيا التي تدور فيها معارك عنيفة بين طرفي النزاع منذ أسابيع.

وقالت رئاسة الأركان الأوكرانية في إحاطتها الصباحية على فيسبوك "شنّ العدو بدعم مدفعي هجوما على سيفيرودونيتسك وحقق نجاحا جزئيا وأخرج وحداتنا من وسط المدينة" مؤكدا أن المعارك "متواصلة".

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك