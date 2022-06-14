وزيرة الخارجية البريطانية تؤكد المضي قدما في عمليات ترحيل المهاجرين الروانديين

توقعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن أولى رحلات ترحيل طالبي اللجوء الروانديين إلى بلادهم المقررة الثلاثاء ستتواصل كما كان مقررا وأن تجنب السفر بسبب إجراءات قانونية كالطعون لا يعني أن الترحيل لن يتم بل قد يطبق في رحلة لاحقة. وتعتقد المؤسسات الخيرية أن سبعة أشخاص فقط سيرحلون إلى رواندا الثلاثاء. في حين تنظر المحكمة العليا في لندن في قضايا رفعها طالبو لجوء يستأنفون ضد ترحيلهم إلى رواندا.

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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بريطانيا تتوقع أن تغادر أول رحلة لطالبي اللجوء متوجهة إلى رواندا اليوم الثلاثاء، مضيفة أن أي شخص يتجنب تلك الرحلة بسبب إجراءات قانونية سيسافر في رحلة لاحقة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن في الطعون القانونية النهائية ضد هذه السياسة صباح اليوم الثلاثاء قبل أن تغادر الرحلة الأولى المزمعة بموجب السياسة البريطانية الجديدة المثيرة للجدل.

وبعد سلسلة من الطعون القانونية، تقول المؤسسات الخيرية إنه من المقرر أن يذهب سبعة أشخاص فقط إلى رواندا اليوم الثلاثاء.

وأبلغت تراس شبكة سكاي نيوز "نتوقع إرسال الرحلة في وقت لاحق اليوم. لا يمكنني تحديد عدد الأشخاص الذين سيكونون على متن الرحلة بالضبط. ولكن الشيء المهم حقا هو أن نؤسس هذا المبدأ. "سيكون هناك أشخاص على هذه الرحلة، وإذا لم يكونوا على متن هذه الرحلة فسيكونون في الرحلة التالية لأننا مصممون على كسر نموذج مهربي البشر المروعين".

وتنظر المحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء في قضايا أخرى رفعها طالبو لجوء يستأنفون ضد ترحيلهم إلى رواندا، قبيل أول رحلة جوية مقررة إلى البلد الأفريقي بموجب السياسة البريطانية الجديدة المثيرة للجدل.

وفي إطار صفقة أولية بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (148 مليون دولار) مع كيجالي، سترسل بريطانيا بعض المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من أوروبا.

وتقول حكومة المحافظين البريطانية إن استراتيجية الترحيل ستقوض شبكات تهريب البشر وتوقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور القنال، لكن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصف الخطة بأنها "كارثية".

فرانس 24 / رويترز

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