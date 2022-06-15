مباشر - حلف الأطلسي يحض الدول الغربية على إرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا

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تصاعد أعمدة الدخان في مدينة سفيرودونيتسك وسط اشتداد المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، 14 حزيران/ يونيو 2022.

أعلن الجيش الروسي أنه سيفتح ممرا إنسانيا الأربعاء لإجلاء المدنيين من مصنع آزوت في مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا، فيما أكدت قوات كييف أنها "صامدة" في اليوم الـ111 من الحرب. من جهته، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أن على الدول الغربية إرسال مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا فيما تحرز روسيا تقدّما في شرق البلاد.

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06:30 ستولتنبرغ: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أن على الدول الغربية إرسال مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا فيما تحرز روسيا تقدما في شرق البلاد.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في لاهاي بعد اجتماعه بزعماء سبعة حلفاء أوروبيين في الناتو قبل قمة رئيسية "نعم، يجب أن تحصل أوكرانيا على مزيد من الأسلحة الثقيلة".

06:00 ماكرون يتفقد في رومانيا القوات الفرنسية المنتشرة على أبواب أوكرانيا

تفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رومانيا مساء الثلاثاء جنود بلاده الـ500 المنتشرين في هذا البلد "لحماية" دول أوروبا الشرقية المهددة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك عشية زيارة دعم سيجريها الأربعاء إلى مولدافيا وقد تعقبها زيارة أخرى بالغة الحساسية إلى كييف.

وقال ماكرون مخاطبا حوالي 200 جندي فرنسي تجمعوا في قاعدة ميخائيل كوغاليتشانو التابعة لحلف شمال الأطلسي حيث حطت طائرته "إنه لفخر لفرنسا أن تكون في المراكز الأمامية".

ماكرون يتفقد قوات بلاه في رومانيا 01:24

05:00 موسكو تقترح فتح "ممر إنساني" للمدنيين في سيفيرودونيتسك

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء أنه سيفتح ممرا إنسانيا الأربعاء لإجلاء المدنيين من مصنع آزوت في مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، فيما أكّدت قوات كييف أنها "صامدة" في اليوم الـ111 من الحرب.

أوضحت وزارة الدفاع الروسية "سيتم فتح ممر إنساني في اتجاه الشمال (إلى مدينة سفاتوفي) في 15 حزيران/يونيو" من الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش حتى الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش مؤكدة أن "الإجلاء الآمن مضمون لجميع المدنيين من دون استثناء".

فرانس24/ وكالات

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