مباشر - واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا والتشيك تأمل في إعداد "خطة مارشال"

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن بلاده ستقدم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مدافع وقذائف وصواريخ مضادة للسفن بقيمة إجمالية تصل الى مليار دولار. وأكد بايدن مجددا التزام واشنطن بدعم أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي. فيما أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن بلاده ستضع نصب عينيها حين ستتولى في الأول من تموز/يوليو المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تنظيم قمة "لإعادة إعمار" أوكرانيا وإعداد "خطة مارشال" لهذا البلد.

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04:36 بايدن يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مدافع وقذائف وصواريخ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مدافع وقذائف وصواريخ مضادة للسفن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار. وأوضح بايدن في بيان أنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأضاف "أكدت مجددا التزام واشنطن بدعم أوكرانيا التي تدافع عن ديمقراطيتها وتحمي سيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي.

03:24 الرئاسة التشيكية المقبلة للاتحاد الأوروبي تطمح لإعداد "خطة مارشال" لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا الأربعاء أن بلاده ستضع نصب عينيها حين ستتولى في الأول من تموز/يوليو المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تنظيم قمة "لإعادة إعمار" أوكرانيا وإعداد خطة مارشال لهذا البلد. وقال فيالا للصحافيين "نأمل تنظيم قمة حول إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع ’خطة مارشال‘ لأوكرانيا، بحضور الرئيس الأوكراني (فولوديمير) زيلينسكي". لكن رئيس الوزراء التشيكي أقر بأنه لا يمكن تنظيم قمة كهذه إذا لم تنته الحرب في أوكرانيا ويحل السلام في هذا البلد.

01:54 عائلتا أمريكيين سافرا لأوكرانيا تقولان إنهما مفقودان وربما سقطا في الأسر

قال أفراد عائلة أمريكيين سافرا إلى أوكرانيا للتطوع في القتال ضد القوات الروسية إنهما مفقودان منذ أسبوع وربما يكونا سقطا في الأسر. وكان آخر اتصال بين العائلتين وكل من ألكسندر دروك (39 عاما) وآندي وين (27 عاما)، وكلاهما من ألاباما، في الثامن من يونيو/حزيران ولم يعودا من مهمة في محيط خاركيف في شرق أوكرانيا.

22:56 زيلينسكي يعرب عن "امتنانه" للمساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إثر مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن عن "امتنانه" لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الإضافية لكييف. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي إن "الولايات المتحدة أعلنت تعزيزا جديدا لدفاعنا، حزمة دعم جديدة بقيمة مليار دولار... أنا ممتن لهذا الدعم، فهو مهم خصوصا لدفاعنا في دونباس"، الإقليم الواقع في شرق البلاد والذي تحاول القوات الروسية السيطرة عليه بأكمله.

21:00 قائد الجيش الأوكراني: القوات الروسية تحاول شن هجوم في 9 اتجاهات

قال فاليري زالوجني قائد الجيش الأوكراني الأربعاء إن روسيا ركزت هجومها الرئيسي في شمال منطقة لوغانسك حيث تحاول شن هجوم متزامن في تسعة اتجاهات.

فرانس24/ وكالات

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