بريطانيا توافق رسميا على تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة

مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، يلوح لمؤيديه من شرفة سفارة الإكوادور في لندن. بريطانيا في 19 مايو/أيار 2017.

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وافقت على الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة لتسليم الأسترالي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي سرب كميات كبيرة من الوثائق السرية الأمريكية عن العراق وأفغانستان. وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الوزيرة "ستوقع أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواع تمنع صدوره". وقال موقع ويكيليكس إنه "يوم مظلم لحرية الصحافة وللديمقراطية البريطانية"، وأعلن أن أسانج أمامه 14 يوما لاستئناف القرار.

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وافقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على طلب الولايات المتحدة تسليمها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي تلاحقه واشنطن بتهمة تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الوزيرة "ستوقع أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواع تمنع صدوره".

وأمام الأسترالي أسانج (50 عاما) مهلة 14 يوما لاستئناف القرار.

قال موقع ويكيليكس بعد الإعلان إنه "يوم مظلم لحرية الصحافة وللديمقراطية البريطانية"، وأعلن أن أسانج سيستأنف القرار.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية أنه "في هذه القضية لم تجد محاكم المملكة المتحدة أن تسليم أسانج سيكون قمعيا أو ظالما أو يشكل تجاوزا للإجراءات".

وأضاف أن المحاكم البريطانية "لم تجد أن تسليمه لن يكون متوافقا مع حقوقه الإنسانية بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة وفي حرية التعبير (...) وأنه أثناء تواجده في الولايات المتحدة سيعامل بشكل لائق بما في ذلك ما يتعلق بصحته".

ويطالب القضاء الأمريكي بتسلم أسانج لمحاكمته بتهمة نشره اعتبارا من 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن أنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية لا سيما في العراق وأفغانستان.

وقد يحكم عليه بالسجن لمدة 175 عاما.

وكان أسانج قد أوقف في 2019 بعدما أمضى أكثر من سبع سنوات لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن.

فرانس24/ أ ف ب

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