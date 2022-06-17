مباشر - الولايات المتحدة تطلب من موسكو معاملة الأسرى الأمريكيين في أوكرانيا بإنسانية

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طالبت واشنطن روسيا بأن تعتبر أي متطوع أمريكي يقاتل في أوكرانيا ويقع في أيدي قواتها أسير حرب وبالتالي ضمان معاملته بطريقة إنسانية. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن فقدان أثر أمريكي ثالث في أوكرانيا بالإضافة إلى أمريكيين اثنين آخرين تظن أن قوات روسية أسرتهما خلال اشتباكات الأسبوع الماضي. فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لكييف الخميس إن أوكرانيا وحدها هي من تقرر ما إذا كانت ستقبل أو لا تقبل تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا فيما يتعلق بإنهاء الحرب معها.

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02:34 واشنطن تحض موسكو على أن تعامل بإنسانية أي مقاتل أمريكي يتم أسره في أوكرانيا

حضت الولايات المتحدة الخميس روسيا على أن تعتبر أي مقاتل متطوع أمريكي يتم أسره في أوكرانيا أسيرَ حرب وبالتالي ضمان معاملته بطريقة إنسانية. وأعلنت الخارجية الأمريكية أيضا أن هناك أمريكيا ثالثا قد فُقِد أثره في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجنديَين الأمريكيَين السابقين اللذين يُعتقد أن قوات روسية أسرتهما خلال اشتباكات الأسبوع الماضي.

02:01 مسؤول عسكري بريطاني: روسيا خسرت في أوكرانيا "من الناحية الاستراتيجية"

اعتبر قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين أن روسيا "خسرت بالفعل" حربها في أوكرانيا "من الناحية الاستراتيجية" و"لن تسيطر أبدا" على البلاد. وقال راداكين في تصريحات نقلتها الوكالة البريطانية "بي إيه" (PA) الجمعة إن "الرئيس بوتين استخدم 25% من قوّة جيشه لتحقيق مكاسب صغيرة على الأرض". وأضاف "أي ادعاء بأن هذا نجاح لروسيا، ليس له أي معنى. روسيا تخسر. قد تحقق بعض النجاحات التكتيكية في الأسابيع المقبلة. لكن روسيا خسرت بالفعل من الناحية الاستراتيجية".

23:03 ماكرون: قرار تقديم تنازلات بخصوص الأراضي يعود لأوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع تلفزيون (تي.إف.1) أثناء زيارته كييف، إن أوكرانيا وحدها هي من تقرر ما إذا كانت ستقبل أو لا تقبل تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا فيما يتعلق بإنهاء الحرب. وردا على سؤال حول التنازلات التي على أوكرانيا أن تقبلها، بما في ذلك ما يخص أراضيها، قال ماكرون: "الأمر متروك لأوكرانيا كي تقرر ما تريده". وأضاف "أعتقد أن من واجبنا التمسك بقيمنا وبالقانون الدولي ومن ثم (نقف مع) أوكرانيا".

22:07 أمريكا: الصوامع على الحدود الأوكرانية ستبقي الحبوب بعيدا عن أيدي روسيا

قال وزير الزراعة الأمريكي توم فيلساك اليوم الخميس إن الصوامع المؤقتة على الحدود الأوكرانية تهدف إلى منع روسيا من سرقة الحبوب الأوكرانية والتأكد من عدم ضياع محصول الشتاء في البلاد بسبب نقص التخزين.

فرانس24/ وكالات

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