مباشر: زيلينسكي يشيد بدعم المفوضية الأوروبية وسيفيرودنيتسك تحت القصف الروسي

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في كييف في هذه الصورة التي التقطت في 11 يونيو 2022.

أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتأييد المفوضية الأوروبية لمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، معتبرا أنه "نبأ إيجابي" للبلاد بينما تتعرض مدينة سيفيرودونتسك (شرق) لقصف من قبل القوات الروسية.

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07:00 زيلينسكي يشيد بدعم المفوضية الأوروبية

أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتأييد المفوضية الأوروبية لمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، معتبرا أنه "نبأ إيجابي". وقال زيلينسكي إنه "يتوقع نتيجة إيجابية" للقمة المقبلة. وأضاف أن "هذه هي الخطوة الأولى على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وفي كلمته المسائية عبر الفيديو، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا "تستحق هذه الأخبار الإيجابية"، مشيدا بـ"نجاح تاريخي لكل الذين يعملون من أجل دولتنا". وتابع أن "تقاربنا مع الاتحاد الأوروبي ليس إيجابيا لنا وحدنا"، معتبرا أن "الأمر يتعلق بأكبر مساهمة في مستقبل أوروبا منذ سنوات".

8:00 سيفيرودنيتسك تحت القصف الروسي

على جبهة القتال، ما زالت القوات الأوكرانية تواجه صعوبة في دونباس. وتتركز المعارك منذ أسابيع في سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك وهما مدينتان أساسيتان للسيطرة على دونباس وتتعرضان لقصف مستمر.

فرانس24

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