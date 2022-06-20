مباشر- الحرب في أوكرانيا: معارك عنيفة قرب سيفيرودونيتسك والناتو يحذر من صراع طويل الأمد

على مدار الساعة

© أ ف ب

تصاعد أعمدة دخان من مدينة سيفيرودونتسك إثر قتال بين القوات الأوكرانية والروسية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا في 14 يونيو 2022 .

قال الجيش الأوكراني الأحد إنه تمكن من صد هجمات روسية قرب بلدة سيفيرودونيتسك في شرق البلاد، حيث تدور معارك عنيفة. وفي تقييم قاتم للوضع الميداني، حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية الأحد من أن الحرب قد تستمر "لسنوات" داعيا في نفس الوقت الدول الغربية إلى توفير دعم طويل الأمد لكييف. من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "الهجوم على سيفيرودونيتسك يسير بنجاح" مشيرة إلى أن "وحدات من الميليشيا الشعبية لـ(جمهورية لوغانسك الشعبية) حررت بدعم من القوات المسلحة الروسية، بلدة ميتولكين" في جنوب شرق سيفيرودونيتسك.

إعلان اقرأ المزيد

02:00 زيلينسكي يحذر من تكثيف روسيا للقتال مع اقتراب قرار الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

رجّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن تُكثّف روسيا "نشاطها العدواني" هذا الأسبوع، في وقتٍ تنتظر كييف قرارًا تاريخيًا من الاتّحاد الأوروبي بشأن طلب انضمامها إلى التكتّل.

00:00 أوكرانيا تقيد تداول الكتب والموسيقى الروسية في أحدث مساعي الانفصال الثقافي

وافق البرلمان الأوكراني الأحد على قانونين يفرضان قيودا صارمة على تداول الكتب والموسيقى الروسية في إطار مساعي كييف لتحطيم ما تبقى من روابط ثقافية عديدة بين البلدين في أعقاب الاجتياح الروسي.

فرانس24 / أ ف ب / رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك