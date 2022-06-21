مباشر: الصحافي الروسي الفائز بنوبل للسلام يبيع ميدالية الجائزة دعما لأوكرانيا

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الصحافي الروسي دميتري موراتوف، رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" الاستقصائية المستقلّة الجائزة نوبل للسلام ، يبيع قلادة الجائزة لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا.

باع الصحافي الروسي دميتري موراتوف، رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" الاستقصائية المستقلة، في مزاد علني جرى الإثنين في نيويورك لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا، جائزة نوبل للسلام التي فاز بها العام الماضي بـ103.5 مليون دولار. دبلوماسيا، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن قادة دول الاتحاد الـ27 سيناقشون في قمتهم المقررة هذا الأسبوع في بروكسل مسألة منح كل من أوكرانيا ومولدافيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل.

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6:30 الصحافي الروسي الفائز بنوبل للسلام يبيع ميدالية الجائزة بـ103.5 مليون دولار دعماً لأوكرانيا

باع الصحافي الروسي دميتري موراتوف، رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" الاستقصائية المستقلّة، في مزاد علني جرى الإثنين في نيويورك لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا، جائزة نوبل للسلام التي فاز بها العام الماضي بـ103.5 مليون دولار.

وأعلنت دار "هيريتدج أوكشن" التي نظمت المزاد أن الميدالية اشتراها عبر الهاتف مزايد لم تكشف عن اسمه، مشيرة إلى أن عائدات المزاد ستذهب إلى مهمة منظمة اليونيسف الخاصة بالاستجابة الإنسانية للأطفال الأوكرانيين النازحين بسبب الحرب.

5:00 واشنطن تدرس تحديد سقف لسعر النفط الروسي

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارة إلى كندا الإثنين أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع حلفائها لوضع سقف لسعر النفط الروسي بهدف تقييد عائدات موسكو من ذهبها الأسود.

وقالت يلين خلال مؤتمر صحافي "نحن نواصل إجراء محادثات مثمرة مع شركائنا وحلفائنا في العالم بأسره بشأن كيفية فرض مزيد من القيود على عائدات الطاقة الروسية وفي الوقت نفسه تجنّب الآثار الجانبية لذلك على الاقتصاد العالمي".

04:00 روسيا تعتبر أن الأمريكيين المعتقلين في أوكرانيا ارتكبا "جرائم"

اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة تلفزيونية أن شخصين أمريكيين اعتقلا في أوكرانيا خلال قتالهما الى جانب الجيش الأوكراني "هدّدا" حياة الجنود الروس و"يجب أن يحاسبا على هذه الجرائم".

ويعدّ هذا التعليق الأول للكرملين على قضيتي المحاربين الأمريكيين المخضرمين ألكسندر درويك وآندي هوين، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية التي أجرت المقابلة معه.

03:00 الاتحاد الأوروبي يبحث هذا الأسبوع منح أوكرانيا ومولدافيا وضع الدولة المرشحة لعضويته

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن قادة دول الاتحاد الـ27 سيناقشون في قمتهم المقررة يومي الخميس والجمعة في بروكسل مسألة منح كل من أوكرانيا ومولدافيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل.

وأوضح ميشال أن القرار بشأن الموافقة على حصول أوكرانيا ومولدافيا على وضع الدولتين المرشّحتين رسمياً لعضوية الاتحاد، والذي كانت المفوضية الأوروبية أوصت الدول الأعضاء بالموافقة عليه، يجب أن يصدر بالإجماع.

فرانس24

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