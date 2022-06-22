مباشر: القوات الأوكرانية والروسية متشبثة بمواقعها وزيلينسكي يعترف بصعوبة المعارك في لوغانسك

على مدار الساعة

مبنى دمرته غارة روسية في دوبروبيليا بمنطقة دونيتسك في 14 يونيو 2022.

لا تزال القوات الأوكرانية والروسية متشبثة بمواقعها في ساحات القتال بشرق أوكرانيا حتى الأربعاء، الذي يوافق يوم إحياء ذكرى غزو زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر للاتحاد السوفياتي عام 1941. ومساء الثلاثاء اعترف الرئيس الأوكران فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع العسكري في منطقة لوغانسك شرق البلاد صعب للغاية.

إعلان اقرأ المزيد

08:00 إستونيا تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على انتهاك مجالها الجوي

استدعت إستونيا السفير الروسي الثلاثاء للاحتجاج على انتهاك "خطير للغاية" لمجالها الجوي من جانب طائرة هليكوبتر روسية، وهي المرة الثانية في أقل من أسبوعين التي تستدعي فيها مبعوث موسكو.

كما عبرت عن تضامنها مع جارتها ليتوانيا، التي تقول موسكو إنها ستواجه عواقب بسبب منعها عبور بعض البضائع إلى جيب كالينينغراد الروسي.

07:00 الرئيس الأوكراني يعترف بأن الوضع العسكري في منطقة لوغانسك صعب للغاية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء إن الوضع العسكري في منطقة لوغانسك بشرق البلاد صعب للغاية، مع تكثيف روسيا جهودها لطرد القوات الأوكرانية من مناطق رئيسية.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور بالفيديو: "هذه حقا أصعب نقطة. المحتلون يضغطون بكل قوة".

06:00 مقتل طيار إثر تحطّم طائرة عسكرية في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا

قُتل طيّار كان يقود طائرة روسية عسكرية تحطّمت الثلاثاء في منطقة روستوف قرب الحدود مع أوكرانيا، حسبما أفاد الجهاز الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية.

وقال الجهاز الإعلامي حسبما نقلت عنه وكالات أنباء روسية "في 21 حزيران/يونيو، تحطّمت طائرة +سو-25+ Su-25 في منطقة روستوف خلال رحلة تدريب. وتوفي الطيار".

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك