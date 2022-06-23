مباشر: أوكرانيا تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي بشأن طلب ترشحها

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تترقب أوكرانيا الخميس ما سيؤول إليه قرار الاتحاد الأوروبي بشأن انضمامها إليه في خطوة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا بعد أربعة أشهر على بدء الهجوم الروسي على هذا البلد. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مصورة نشرت في ساعة مبكرة من صباح الخميس حلفاء بلاده على الإسراع في شحن الأسلحة الثقيلة إليها حتى تكافئ القدرة العسكرية الأوكرانية تلك روسيا في ساحة المعركة.

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08:00 أوكرانيا تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي بشأن طلب ترشحها

يناقش قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طلب أوكرانيا الترشح للانضمام إلى التكتل في خطوة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا بعد أربعة أشهر على بدء الهجوم الروسي على هذا البلد.

وسيشارك زيلينسكي عبر الفيديو في قمة المجلس الأوروبي في بروكسل. وقال الرجل الذي يردد منذ أسابيع أن جمهوريته السوفياتية السابقة تنتمي إلى "الأسرة الأوروبية"، إنه يتوقع "قرارا أوروبيا مهما في المساء".

07:00 زيلينسكي ينشد أسلحة ثقيلة وروسيا تدك مدنا أوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهدف من قصف جوي ومدفعي مكثف تشنه موسكو هو تدمير منطقة دونباس بالكامل، وحث حلفاء كييف على الإسراع في شحن الأسلحة الثقيلة إليها حتى تصبح مكافئة عسكريا لروسيا في ساحة المعركة.

في كلمة مصورة نشرت في ساعة مبكرة من صباح الخميس قال زيلينسكي "يجب أن نحرر أرضنا ونحقق النصر، لكن بوتيرة أسرع بكثير"، مضيفا "كان هناك قصف جوي ومدفعي مكثف في دونباس. هدف المحتل هنا لم يتغير، يريدون تدمير دونباس بأكملها خطوة بخطوة".

"هذا سبب تأكيدنا مرارا وتكرارا على ضرورة تسريع تسليم الأسلحة لأوكرانيا. المطلوب تحقيقه بسرعة هو التكافؤ في ميدان القتال من أجل وقف هذه الحشود المتوحشة ودفعها إلى ما وراء حدود أوكرانيا".

06:30 إصابة منشأتين ضخمتين لتخزين الحبوب والزيوت في ميكولايف الأوكرانية بقصف صاروخي روسي

أصيبت منشأتان ضخمتان في مدينة ميكولايف بأوكرانيا مخصصتان لتخزين الحبوب والزيوت النباتية وتصديرها عبر ميناء المدينة بقصف صاروخي روسي الأربعاء، بحسب ما أعلنت شركتا فيتيرا وبونج المشغلتان للمنشأتين.

وقال متحدث باسم شركة فيتيرا إن الخزانات المخصصة لتصدير الزيوت النباتية في الميناء التجاري في مدينة ميكولايف "تضررت بضربة صاروخية" أسفرت أيضا عن إصابة شخص بجروح طفيفة.

06:00 البيت الأبيض: مجموعة السبع "ستقدم مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا"

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الأربعاء أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ستقدم في قمتها المرتقبة في ألمانيا في نهاية الأسبوع الجاري "مجموعة مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا ولإظهار دعمنا الجماعي لأوكرانيا".

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