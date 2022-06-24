بريطانيا: رئيس حزب المحافظين يستقيل بعد "نتائج سيئة جدا" في الانتخابات

أرسل رئيس حزب المحافظين في بريطانيا أوليفر دودن الجمعة استقالته إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون عقب هزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية. وقال دودن وهو من كبار حلفاء جونسون "مناصرونا خائبو الظن وأنا أشاطرهم شعورهم هذا".

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أعلن رئيس حزب المحافظين في بريطانيا أوليفر دودن الجمعة استقالته بعد سلسلة من "النتائج السيئة جدا" من بينها هزيمة مرشحي الحزب في اقتراعين فرعيين الخميس.

وتضمنت رسالة كتبها دودن إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون أن هذه الهزائم "هي الأخيرة في سلسلة من النتائج السيئة جدا لحزبنا"، مضيفا "لا يمكننا الاستمرار وكأن شيئا لم يكن" و"يجب على أحد ما تحمل مسؤولية" ذلك. مضيفا وهو من كبار حلفاء جونسون "مناصرونا خائبو الظن وأنا أشاطرهم شعورهم هذا".

مُنِي حزب المحافظين بهزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية الجمعة.

وخسر المحافظون في تيفرتن آند هونيتن وهي دائرة انتخابية في جنوب غرب إنكلترا، وكذلك في ويكفيلد (شمال)، وهي نتائج ستزيد الضغط على جونسون.

لكن جونسون (58 عاما) كان قد أكد في وقت سابق أنه يرفض الاستقالة، حتى في حال الفشل، قائلا للصحافيين المرافقين له في رواندا حيث يشارك في قمة الكومنولث "هل أنتم مجانين؟". مضيفا "في شكل عام لا تفوز الأحزاب الحاكمة في الانتخابات الفرعية ولا سيما في منتصف فترة حكمها"، مؤكدا "أنا متفائل".

ولا يبدو الوضع مواتيا لحكومة جونسون إذ بلغت نسبة التضخم أعلى مستويات منذ أربعين عاما - أكثر من 9 بالمئة - ما يثير مزيدا من التحركات الاجتماعية، بينما فشلت مؤخرا محاولة مثيرة للجدل لترحيل مهاجرين إلى رواندا.

ويأتي كل ذلك بعد أشهر من مسلسل فضيحة الحفلات الذي أضيفت إليه فضيحة أخرى سميت "كاري غيت" وتتعلق بمحاولات متكررة مفترضة من جانب جونسون للحصول على وظائف مدفوعة الأجر لزوجته كاري.

فرانس24/ أ ف ب

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