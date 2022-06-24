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فرنسا تسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي لجمهورية التشيك في ختام قمة طغت عليها الحرب في أوكرانيا

02:42 فرنسا تسلم مشعل رئاسة الاتحاد الأووربي لجمهورية التشيك. © فرانس 24

انتهت القمة الأوروبية الأخيرة تحت رئاسة فرنسا، بتسليم مشعل رئاسة التكتل لجمهورية التشيك. وتناولت القمة تأكيد ترشح أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل في اختراق وصف بالتاريخي. وأكدت موفدة فرانس 24 إلى بروكسل رامتان عوايطية الاتفاق على تشكيل "المجموعة السياسية الأوروبية" في تحالف استراتيجي أراده الرئيس الفرنسي للتعبير بصوت واحد عن "القيم الأوروبية". اقتصاديا، تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة تحقيق استقلالية أوروبا عن النفط والغاز الروسيين.