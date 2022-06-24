مباشر: الجيش الأوكراني تلقى الأوامر للانسحاب من سيفيرودونيتسك

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قال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي الجمعة إن القوات الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق البلاد، بعد قتال شرس مع الروس متواصل منذ أسابيع. من جانبه أعلن البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة سترسل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار تشمل المزيد من أنظمة الصواريخ لاستخدامها ضد القوات الروسية.

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08:30 الجيش الأوكراني تلقى الأوامر للانسحاب من سيفيرودونيتسك

قال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي الجمعة إن القوات الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق البلاد، بعد قتال شرس مع الروس متواصل منذ أسابيع.

وأوضح حاكم لوغانسك التي تقع فيها هذه المدينة، عبر تلغرام "ستضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك. تلقت الأوامر للقيام بذلك".

08:00 حاكم: أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي على ليسيتشانسك

أفاد حاكم منطقة لوغانسك الجمعة أن القوات الأوكرانية تصدت لهجوم روسي على الضواحي الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك، وهي آخر مدينة تحت السيطرة الأوكرانية الكاملة في المنطقة.

وكتب سيرغي جايداي على تطبيق تيليغرام للرسائل أن روسيا سيطرت على قرية ميكولايفكا، الواقعة بالقرب من طريق سريع رئيسي يؤدي إلى ليسيتشانسك، والتي كانت مسرحا لقتال عنيف.

07:00 واشنطن تعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار تشمل أنظمة صواريخ

أعلن البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة سترسل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار تشمل المزيد من أنظمة الصواريخ لاستخدامها ضد القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن "هذه الحزمة تضم أسلحة ومعدات بينها أنظمة راجمات صواريخ فائقة الحركة ’هيمارس‘"، إضافة الى ذخائر وصواريخ بالآلاف وزوارق دورية.

06:00 أربعة قتلى في تحطم طائرة شحن عسكرية روسية

قتل أربعة أشخاص وجرح خمسة آخرون في تحطم طائرة شحن عسكرية في منطقة رازيان الروسية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق موسكو على ما ذكرت السلطات المحلية.

فرانس24

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