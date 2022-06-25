مباشر: القوات الأوكرانية تستعد للانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك والجيش الروسي يكثف هجومه في الشرق

على مدار الساعة

© أ ف ب

آثار قصف روسي لمدرسة في لوغانسك شرق أوكرانيا

قال حاكم إقليمي إن أوكرانيا تعمل على سحب قواتها من مدينة سيفيرودونيتسك المدمرة بعد أسابيع من القصف والقتال في الشوارع، في خطوة ستمثل نصرا كبيرا لروسيا التي تكثف هجومها في الشرق. وقال مسؤولون أوكرانيون الجمعة إن القوات الروسية احتلت بالكامل بلدة تبعد نحو عشرة كيلومترات جنوبا في الوقت الذي اقتربت فيه من السيطرة على آخر المناطق الخاضعة لأوكرانيا في لوغانسك.

إعلان اقرأ المزيد

08:30 حاكم إقليمي: صواريخ روسية تصيب قاعدة عسكرية في غرب أوكرانيا

قال مكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف في تسجيل مصور اليوم السبت إن ضربة روسية على قاعدة يافوريف العسكرية في غرب أوكرانيا أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.

07:48 كييف تطالب حلفاءها بتأمين "تكافؤ في قوة النار" بين جيشها والقوات الروسية

تدعو أوكرانيا حلفاءها إلى تأمين "تكافؤ ناري" بين جيشها والقوات الروسية من أجل "استقرار" الوضع في دونباس بعد انسحاب قواتها من سيفيرودونيتسك المدينة الاستراتيجية التي تقصفها المدفعية الروسية منذ أسابيع في المنطقة الغنية بالمناجم.

01:00 برلين تتهم روسيا باتخاذ "العالم رهينة" مستخدمةً الأزمة الغذائية

اتهمت ألمانيا الجمعة روسيا باتخاذ "العالم كله رهينة" مستخدمةً الجوع "كسلاح حرب"، وذلك خلال مؤتمر يُعقد في برلين ويهدف إلى إيجاد "حلول" لأزمة الغذاء التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.

ويُعقد المؤتمر بعنوان "الاجتماع لأمن الغذاء العالمي" قبل قمّة قادة مجموعة الدول السبع التي تبدأ الأحد في بافاريا. ويشارك فيه قادة 40 دولة بينها الولايات المتحدة ودول تطاولها الأزمة بشدة مثل نيجيريا وتونس واندونيسيا.

00:00 موسكو: ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي خطوة "جيوسياسية لاحتواء روسيا"

نددت وزارة الخارجية الروسية الجمعة بقرار قادة الاتحاد الأوروبي منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد، وذلك في ذروة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن هذا القرار "يؤكد أن احتكارا جيوسياسيا لفضاء مجموعة الدول المستقلة(التي تضم العديد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق) يتواصل بقوة بهدف احتواء روسيا".

فرانس24 / أ ف ب / رويترز:

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك