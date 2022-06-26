الشرطة التركية تعتقل العشرات خلال مسيرة للمثليين في إسطنبول

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الشرطة التركية تعتقل العشرات خلال مسيرة للمثليين في إسطنبول.
الشرطة التركية تعتقل العشرات خلال مسيرة للمثليين في إسطنبول. © رويترز
نص: فرانس24 تابِع
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قامت الشرطة التركية الأحد باعتقال عشرات الأشخاص خلال مسيرة للمثليين في إسطنبول، بينهم مصور لوكالة الأنباء الفرنسية. وبعد مسيرة كبيرة في العام 2014 شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في إسطنبول، تحظر السلطات التركية المسيرة كل عام منذ سنوات عدة، لأسباب تقول إنها أمنية.

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أوقفت الشرطة التركية عشرات الأشخاص خلال مسيرة للمثليين في إسطنبول الأحد، بينهم مصور لوكالة الأنباء الفرنسية.

ودهمت شرطة مكافحة الشغب قبل بدء المسيرة عدة حانات في حي جيهانغير بجوار ساحة تقسيم الشهيرة واعتقلت "عشوائيا" أشخاصا بينهم صحافيون.

بعد مسيرة كبيرة في العام 2014 شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في إسطنبول، تحظر السلطات التركية المسيرة كل عام منذ سنوات عدة، لأسباب تقول إنها أمنية.

وتم تكبيل يدي مصور وكالة الأنباء الفرنسية بولنت كيليتش خلف ظهره، واقتيد مع آخرين في سيارة للشرطة، بينما بدا قميصه ممزقا، وهو ذو خبرة وحائز جوائز ومعتاد على مناطق النزاعات. واعتقل العام الماضي في ظروف مماثلة.

وحظر محافظ المدينة المسيرة، لكن مئات المتظاهرين بدأوا بالتجمع في الشوارع المجاورة لساحة تقسيم المغلقة تماما أمام الجمهور، رافعين أعلاما بألوان قوس قزح.

فرانس24/ أ ف ب

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