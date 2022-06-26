مباشر: موسكو تسيطر بشكل كامل على مدينة سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا وعدة انفجارات تهز العاصمة كييف

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أكد مسؤولون روس وأوكرانيون أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا السبت، في أكبر انتكاسة لكييفبساحة المعركة منذ ما يزيد على شهر، في أعقاب واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب. تزامنا مع ذلك، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تيليغرام إن عدة انفجارات وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد في حي شيفتشينكيفسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف. وأضاف كليتشكو موضحا: "أرسلت طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث. سيتم توافر مزيد من المعلومات التفصيلية لاحقا".

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06:00 دوي أربعة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

سمع دوي اربعة انفجارات في ساعة مبكرة من صباح الاحد في العاصمة الأوكرانية كييف حيث اصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة ما ادى الى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي، حسبما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس.

01:00 جونسون يحض مجموعة السبع على عدم "التخلي" عن أوكرانيا

حض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت قادة مجموعة السبع على عدم "التخلي" عن أوكرانيا بعد أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي، متعهدا تقديم دعم مالي إضافي لكييف.

وقال جونسون في بيان عشية قمة مجموعة الدول السبع في جبال الألب البافارية "أوكرانيا يمكنها الانتصار وستنتصر. لكنهم بحاجة إلى دعمنا للقيام بذلك. الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا".

00:00 سقوط سيفيرودونيتسك بيد روسيا في واحدة من أدمى معارك حرب أوكرانيا

قالت روسيا وأوكرانيا إن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا السبت، في أكبر انتكاسة لكييف بساحة المعركة منذ ما يزيد على شهر، في أعقاب واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب.

وصفت أوكرانيا انسحابها من المدينة بأنه "انسحاب تكتيكي" حتى تقاتل من أراض مرتفعة في ليسيتشانسك على الضفة المقابلة لنهر سيفرسكي دونيتس. وقال الانفصاليون الموالون لروسيا إن قوات موسكو تهاجم الآن ليسيتشانسك.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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