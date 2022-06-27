تركيا: الإفراج عن نحو 400 متظاهر اعتقلوا على هامش مسيرة للمثليين في إسطنبول

اعتقال المئات في مسيرة للمثليين في اسطنبول الأحد

أفرجت السلطات التركية عن 373 شخصا كانت قد اعتقلتهم الأحد على هامش مسيرة للمثليين نُظمت في إسطنبول، وكان من بين المعتقلين مصور لوكالة الأنباء الفرنسية. وتجمّع الأحد المئات في الشوارع المجاورة لساحة تقسيم وسط إسطنبول رغم قرار محافظ المدينة حظرها ورفعوا أعلاما بألوان قوس قزح ترمز للمثلية الجنسية. وبدأ الإفراج عن المتظاهرين في ساعة متأخرة من الليلة الماضية. وتمنع السلطات التركية تنظيم مثل هذه المسيرات بعد مسيرة ضخمة في 2014، وذلك لدواع أمنية.

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اعتقلت السلطات التركية نحو 400 شخص الأحد في إسطنبول خلال مسيرة للمثليين وأفرج عنهم لاحقا، وفق ما أفاد الاثنين منظمو المسيرة وجمعية مدافعة عن حقوق المثليين.

وأكدت جمعية الدفاع عن حقوق مجتمع الميم "كايوس إل جي" أنه "تم توقيف 373 شخصًا، وأفرج عنهم جميعا صباح يوم 27 حزيران/يونيو".

وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت الأحد عشرات الأشخاص خلال المسيرة التي انتظمت لمثليين في إسطنبول، بينهم مصور لوكالة الأنباء الفرنسية.

وحظر محافظ المدينة المسيرة، لكن مئات المتظاهرين تجمّعوا في الشوارع المجاورة لساحة تقسيم في وسط إسطنبول، المغلقة تماما أمام الجمهور، رافعين أعلاما بألوان قوس قزح.

بعد مسيرة كبيرة في العام 2014 شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في إسطنبول، تحظر السلطات التركية المسيرة كل عام منذ سنوات عدة، لأسباب تقول إنها أمنية.

حتى قبل بدء المسيرة، دهمت شرطة مكافحة الشغب المقاهي والشوارع في حي جيهانغير بجوار ساحة تقسيم الشهيرة واوقفت عشرات الأشخاص المتواجدين، بينهم مصور لوكالة الأنباء الفرنسية، وفق فريق الوكالة.

وبدأ الإفراج عن بعض الموقوفين بينهم مصور الوكالة قبيل الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ)، بعد حوالي ست ساعات على توقيفهم.

فرانس24/أ ف ب

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