مباشر- زيلينسكي سيطالب مجموعة السبع بمدّ أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات على روسيا

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من المتوقع أن يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين خلال خطابه إلى مجموعة السبع في القمة السنوية التي تحتضنها قلعة إلماو عند سفح جبال الألب في ألمانيا، بالمزيد من الأسلحة وبتشديد العقوبات على روسيا. على صعيد آخر، أعلن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة قد تكشف خلال هذا الأسبوع عن شراء نظام دفاع صاروخي متطور لأوكرانيا.

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9.30 محافظو البنوك المركزية يجتمعون في البرتغال وسط تصاعد التضخم الذي ساهمت فيه الحرب في أوكرانيا

يفتتح البنك المركزي الأوروبي منتداه السنوي في جنوب البرتغال مساء الاثنين حيث سيناقش محافظو المصارف المركزية واقتصاديون أفضل طريقة للمواجهة عودة التضخم الذي عززته الحرب في أوكرانيا.

9.00 ارتفاع الذهب مع اعتزام مجموعة السبع حظر استيراد المعدن من روسيا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب غزوها لأوكرانيا بعض الاهتمام بالذهب.

8.00 شولتس ما زال لم يقرر ما إذا كان سيحضر قمة مجموعة العشرين إذا حضر بوتين

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين إنه سيتخذ قرارا في أقرب وقت بشأن ما إذا كان سيحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر تشرين الثاني إذا حضرها أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف شولتس، متحدثا للتلفزيون الألماني من قمة مجموعة السبع التي تستضيفها بلاده في جبال الألب البافارية، أنه من المهم عدم "نسف" قمة مجموعة العشرين.

7:00 زيلينسكي يطالب مجموعة السبع بالمزيد من الأسلحة وعقوبات إضافية ضد روسيا

يُطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين خلال كلمته أمام زعماء مجموعة السبع المتحدين ضد روسيا في قمتهم السنوية في ألمانيا بمزيد من الأسلحة لبلاده وبتشديد إضافي للعقوبات الغربية على موسكو. ومن المقرر أن يتحدث زيلينسكي عبر الفيديو خلال اجتماع القوى الصناعية السبع الذي بدأ الأحد في قلعة إلماو عند سفح جبال الألب البافارية.

6:30 الولايات المتحدة قد تعلن هذا الأسبوع شراء نظام متطور للدفاع الصاروخي لأوكرانيا

قال مصدر مطلع إنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع شراء نظام دفاع صاروخي أرض-جو متقدم متوسط إلى طويل المدى لأوكرانيا. وأضاف المصدر أن من المتوقع أن تعلن واشنطن أيضا تقديم مساعدات أمنية أخرى لأوكرانيا بما في ذلك ذخيرة مدفعية إضافية وأجهزة رادار لرصد قذائف المدفعية لتلبية الاحتياجات التي قال الجيش الأوكراني إنه يريدها.

6:00 الأمم المتحدة: الحرب في أوكرانيا قد تسمح بازدهار الإنتاج غير المشروع للمخدرات

قالت الأمم المتحدة الاثنين إن الحرب في أوكرانيا قد تسمح بازدهار الإنتاج غير المشروع للمخدرات، وهو تحذير يستند إلى تجارب سابقة في مناطق صراع أخرى. وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره السنوي أن التجارب السابقة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تشير إلى أن مناطق الصراع يمكن أن تشكل "مغناطيسا" لصنع المخدرات الاصطناعية.

5:30 النفط يواصل ارتفاعه قبل مباحثات مجموعة السبع بشأن الصادرات الروسية

واصلت أسعار النفط مكاسبها الاثنين مع ترقب المستثمرين لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد يتم اتخاذها خلال اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في ألمانيا.

فرانس24/ وكالات

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