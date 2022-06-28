مباشر: جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا

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آثار القصف الروسي على مناطق شرق أوكرانيا

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء جلسة طارئة، استجابة لطلب أوكرانيا بعقد هذه الجلسة بعد الغارة الصاروخية التي استهدفت الإثنين مركز تسوّق في مدينة كريمنتشوك في وسط البلاد، وخلفت عشرات القتلى والجرحى. وصرح متحدث باسم البعثة الألبانية التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إنّ الضربة الصاروخية ستكون "المحور الرئيسي" للاجتماع المرتقب.

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8.00 روسيا تؤكد "التزامها" إمداد البرازيل بالأسمدة

تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين لنظيره البرازيلي جايير بولسونارو بأن موسكو "ملتزمة" المحافظة على مواصلة إيصال شحناتها من الأسمدة التي تحتاجها الدولة الزراعية العملاقة في أميركا الجنوبية.

وقال بولسونارو إن الرئيسين عقدا محادثات هاتفية ناقشا خلالها "الأمن الغذائي" و"انعدام أمن الطاقة"، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

7.15 شركة تركية تهب أوكرانيا ثلاث طائرات مسيّرة

أعلنت شركة "بايكار" التركية لصناعة الطائرات المسيّرة، التي يتولّى صهر الرئيس رجب طيّب أردوغان منصب مدير فيها، أنّها ستهب الجيش الأوكراني ثلاثاً من طائراتها.

وفي بيان نُشر الاثنين على تويتر، أشارت الشركة إلى أنّ حملة تمويل جماعي تمكّنت من جمع المال الكافي لشراء عدد من طائراتها المسيّرة من طراز "تي بي 2" ليستخدمها الأوكرانيون "في الدفاع عن وطنهم".

7.00 ارتفاع حصيلة القصف الروسي لمركز تسوّق في أوكرانيا إلى 16 قتيلاً و59 جريحاً

ارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف الإثنين مركز تسوّق في مدينة كريمنتشوك في وسط أوكرانيا إلى 16 قتيلاً و59 جريحاً، كما أعلن مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية.

وقال سيرغي كروك عبر تطبيق تلغرام إنّه "حتى الساعة هناك 16 قتيلاً و59 جريحاً، بينهم 25 في المستشفى. المعلومات قيد التحديث".

6.30 جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء بشأن الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا

دعت أوكرانيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الروسية الأخيرة على أهداف مدنية، بحسب رئاسة الهيئة الأممية الإثنين التي أشارت إلى أن الجلسة ستعقد مساء الثلاثاء.

6.00 ماكرون يعتبر قصف مركز تسوّق أوكراني "رعباً مطلقاً" ويناشد الشعب الروسي "رؤية الحقيقة"

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين قصف القوات الروسية مركز تسوّق في وسط أوكرانيا بـ"الرعب المطلق"، داعياً الشعب الروسي إلى "رؤية الحقيقة" كما هي. وقال ماكرون في تغريدة باللغتين الأوكرانية والروسية أرفقها بمقطع فيديو لمركز التسوّق والنيران تلتهمه "إننا نشاطر عائلات الضحايا آلامهم"، مؤكّداً أنّه يشعر بـ"الغضب إزاء مثل هذا الخزي".

فرانس 24

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