سانشيز يتعهد بـ"تعاون كامل" مع التحقيق في مقتل مهاجرين أفارقة حاولوا عبور سياج مليلية الحدودي مع المغرب

بعد دعوة الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في مأساة مقتل مهاجرين أفارقة أثناء محاولتهم دخول جيب مليلية الإسباني انطلاقا من الأراضي المغربية، تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء بـ"تعاون كامل" من جانب حكومته مع هذه التحقيقات. ويواجه سانشيز انتقادات منذ هذه الأحداث المأسوية بسبب تعليقاته غداة محاولة العبور التي دعم فيها قوات الأمن الإسبانية والمغربية. وبناء على طلب من كينيا، من المقرر عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن الأحداث في مليلية.

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التزم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء بـ"تعاون كامل" من جانب حكومته مع التحقيقات حول مقتل 23 مهاجرا أفريقيا كانوا يحاولون الجمعة الماضي دخول جيب مليلية الإسباني انطلاقا من الأراضي المغربية.

وقال سانشيز في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" "يؤسفني جدا سقوط أرواح بشرية" مشددا مرة أخرى على "حق سبتة ومليلية" الجيبان الإسبانيان الواقعان في الأراضي المغربية، "في حدود آمنة" متهما "المافيات (..) التي تتاجر بالبشر".

ويواجه سانشيز انتقادات منذ هذه الأحداث المأساوية، ولاسيما بسبب تعليقاته غداة ذلك التي دعم فيها قوات الأمن الإسبانية والمغربية. بعد ذلك، أظهرت مشاهد كثيرة تعرض نحو ألفي مهاجر كانوا يحاولون اقتحام جيب مليلية للعنف.

وذكر سانشيز بتحقيق باشره النائب العام في مدينة الناظور المغربية. وأكد "يجب الثقة بالمؤسسات" واعدا بأن توفر حكومته "تعاونا كاملا" مع هذه التحقيقات "لاستيضاح الوقائع".

لكنه شدد في المقابل على أن "مأساة" الجمعة "كانت الفصل الأخير في فاجعة بدأت قبل ذلك بكثير" أي في الدول التي يأتي منها المهاجرون. وأوضح "علينا العمل مع السودان وهو بلد أتى منه جزء كبير" من المهاجرين الذين حاولوا دخول مليلية. قبل أن يضيف "المسؤولون الرئيسيون هم المافيات (..) التي تتاجر بالبشر".

وإزاء هذه المشاهد انتقدت الأمم المتحدة مدريد والرباط لاستخدامهما "القوة بشكل مفرط" خلال أحداث الجمعة واصفة ذلك بأنه "غير مقبول". ودعت الثلاثاء إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن المأساة. وبناء على طلب من كينيا، من المقرر عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الأربعاء بشأن الأحداث في مليلية.

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تحقيق إسباني

وكانت النيابة العامة الإسبانية فتحت الثلاثاء تحقيقا في أحداث مليلية. وقال مكتب المدعي العام الإسباني في بيان إنه "طلب فتح تحقيق لتسليط الضوء على ما حدث" بعد ساعات من مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في هذه المأساة، الأكثر دموية على الإطلاق عند الحدود بين المغرب والجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية اللذين يشكلان حدود الاتحاد الأوروبي الوحيدة مع القارة الأفريقية.

ولقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم وأصيب 140 شرطيا، وفقا للسلطات المغربية، أثناء محاولة دخول نحو ألفي مهاجر جيب مليلية.

وهذه الحصيلة هي الأعلى على الإطلاق خلال المحاولات الكثيرة التي قام بها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور. وهما الجيبان الإسبانيان الواقعان في شمال المغرب اللذان يُشكلان الحدود البرّية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.

فرانس24/ أ ف ب

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