مباشر: الحرب في أوكرانيا على رأس أولويات قمة حاسمة لمستقبل حلف شمال الأطلسي

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الملك الإسباني فلليب السادس يتحدث خلال اجتماع لقادة حلف الناتو خلال عشاء ملكي بمدريد على هامش قمة الحلف، 28 حزيران/ يونيو 2022.

ستكون الحرب الدائرة في أوكرانيا على رأس أولويات القمة المرتقبة الأربعاء لقادة دول حلف شمال الأطلسي الأربعاء في العاصمة الإسبانية مدريد بحضور أكثر من 40 رئيسا ورئيس حكومة. من جهتها، أعلنت بريطانيا أن رئيس وزرائها بوريس جونسون سيطالب قادة بقية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال قمة مدريد بزيادة نفقاتهم العسكرية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. في سياق متصل، أكد البيت الأبيض أنه لم يقدم أي تنازلات لتركيا لضمان إعطائها الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

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6:00: جونسون يطالب حلفاءه في شمال الأطلسي بزيادة نفقاتهم العسكرية

أعلنت بريطانيا الثلاثاء أن رئيس وزرائها بوريس جونسون سيطالب قادة بقية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال قمّتهم المقررة في مدريد الأربعاء بزيادة نفقاتهم العسكرية ردّا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تعهدت في 2014، في أعقاب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، أن تزيد بحلول 2024 ميزانياتها الدفاعية إلى 2% على الأقل من إجمالي ناتجها المحلّي.

ومن أصل 30 دولة، وحدها ثماني دول حققت هذا الهدف أو تجاوزته بحلول 2021، ولكن منذ ذلك الحين زاد العديد من الدول مستوى تسليحه بسبب الحرب في أوكرانيا.

5:00: سلوفاكيا تشتري من السويد 152 مدرعة بقيمة 1.6 مليار يورو

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد الثلاثاء أن بلاده، العضو في حلف شمال الأطلسي والمجاورة لأوكرانيا، ستشتري من السويد 152 مركبة مشاة قتالية مدرعة في صفقة قيمتها 1.6 مليار يورو.

وقال ناد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن "الحكومة وافقت على هذا المشروع التاريخي للقوات المسلحة". وأضاف "سنزيد القدرات الدفاعية لسلوفاكيا ونفي بالتزاماتنا تجاه حلف شمال الأطلسي".

3:30: واشنطن تؤكد أن تركيا لم تطلب أي "تنازلات" من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

أكد البيت الأبيض الثلاثاء أنه لم يقدم أي تنازلات لتركيا لضمان إعطائها الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول كبير في الرئاسة الأمريكية لصحافيين "لم يكن هناك أي طلب من الجانب التركي للأمريكيين لتقديم تنازل معين".

وأضاف طالباعدم الكشف عن هويته أن قرار تركيا "يوفر دفعا قويا" لوحدة حلف شمال الأطلسي.

وتركيا عضو مهم في الحلف الأطلسي وتتمتع بموقع استراتيجي حساس، لكن علاقاتها غالبا ما تتسم بالتوتر مع شركائها الأوروبيين ومع واشنطن، القوة العسكرية الأساسية في الحلف.

1:30 زيلينسكي يصف روسيا أمام الأمم المتحدة بأنها "دولة إرهابية"

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا أمام الأمم المتحدة بأنها "دولة إرهابية" مما دفع روسيا إلى اتهامه باستغلال خطاب أمام مجلس الأمن "كحملة علاقات عامة عن بُعد" للحصول على مزيد من الأسلحة الغربية.

وطالب زيلينسكي مجلس الأمن بطرد موسكو من الأمم المتحدة وإنشاء محكمة للتحقيق في أفعال الجيش الروسي، الذي غزا أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

فرانس 24/ وكالات

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