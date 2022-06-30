مباشر: الناتو يتعهد بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وبوتين يستنكر "الطموحات الإمبريالية" للحلف

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وعد حلف شمال الأطلسي الذي تختتم أعمال قمته الخميس بمدريد بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة أمام "وحشية" روسيا، فيما عززت كل من بريطانيا والولايات المتحدة على هامش القمة دعمها العسكري والاقتصادي لكييف. من جهته، استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى تركمانستان "الطموحات الإمبريالية" لحلف شمال الأطلسي، متهما التحالف العسكري الغربي بالسعي لتأكيد "هيمنته" من خلال النزاع الأوكراني.

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4:30 القوات الأوكرانية تتدرب في بريطانيا على استخدام أنظمة صواريخ متطورة

أكمل المئات من أفراد القوات الأوكرانية تدريبات عسكرية في بريطانيا تشمل التدريب على أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي توفرها الحكومة البريطانية للمساعدة في مواجهة تكتيكات المدفعية الروسية.

يعد التدريب جزءا من حزمة دعم دولية واسعة النطاق في أعقاب الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط، إذ يسعى الغرب لمساعدة أوكرانيا على صد القوات الروسية من خلال توفير أنظمة أسلحة متقدمة ومهارات لاستخدامها.

01:00 بوتين يستنكر "الطموحات الإمبريالية" لحلف الأطلسي الساعي لتأكيد "هيمنته"

استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى تركمانستان الأربعاء "الطموحات الإمبريالية" لحلف شمال الأطلسي، متهما التحالف العسكري الغربي بالسعي لتأكيد "هيمنته" من خلال النزاع الأوكراني.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في عشق أباد إن "دعوة أوكرانيا لمواصلة القتال ورفض المفاوضات تؤكد افتراضنا بأن أوكرانيا وصالح الشعب الأوكراني ليسا هدف الغرب وحلف شمال الأطلسي، بل هو وسيلة للدفاع عن مصالحهما الخاصة".

وقال بوتين إن موسكو سترد بالمثل إذا أقام الحلف بنية تحتية في فنلندا والسويد بعد انضمامهما إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

فرانس24/ وكالات

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