القضاء البريطاني يتلقى إخطارا من جوليان أسانج باستئناف قرار الحكومة تسليمه للولايات المتحدة

متظاهرة تحمل صورة لجوليان أسانج خلال تجمع احتجاجي في لندن على قرار الحكومة البريطانية تسليمه للولايات المتحدة، 20 حزيران/يونيو 2022.

أكد القضاء البريطاني الجمعة أنه تلقى "إخطارا من جوليان أسانج لاستئناف قرار وزارة الداخلية بتسليمه" إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه 175 عاما من السجن على خلفية تسريب عدد كبير من الوثائق السرية. وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت على تسليم أسانج لواشنطن في 17 حزيران/يونيو بعد مواجهة قانونية طويلة.

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تقدم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الجمعة باستئناف لقرار الحكومة البريطانية تسليمه للولايات المتحدة، وفق ما أعلنته المحكمة البريطانية العليا.

ويلاحق الأسترالي البالغ 50 عاما في الولايات المتحدة حيث يواجه 175 عاما من السجن على خلفية تسريب عدد كبير من الوثائق السرية. وبعد مواجهة قانونية طويلة، وقعت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في 17 حزيران/يونيو مرسوما لتسليمه.

وكان أمام أسانج المحتجز منذ ثلاث سنوات في سجن بيلمارش الشديد الحراسة قرب لندن، مهلة حتى الجمعة للاستئناف.

وأكد القضاء البريطاني أنه تلقى "إخطارا من جوليان أسانج لاستئناف قرار وزارة الداخلية بتسليمه".

وتجمع خارج مبنى وزارة الداخلية الجمعة قبل يومين من عيد ميلاده الحادي والخمسين عشرات من أنصاره بينهم ستيلا أسانج التي تزوجها في آذار/مارس، للاحتجاج على قرار تسليمه.

ثم استقلوا حافلة وجالوا في وسط العاصمة البريطانية هاتفين "أفرجوا عن جوليان أسانج الآن".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت غلوريا ويلدمان (79 عاما) وهي متقاعدة اعتادت التظاهر دعما لمؤسس ويكيليكس "إنه في السجن لقوله الحقيقة. إنه بريء فلماذا هو في السجن؟"

وأضافت: "إذا لم يحرر جوليان أسانج، فلن نكون أحرارا، ولا أحد حر".

إذا قبل طلب الاستئناف، فقد لا تعقد جلسة الاستماع حتى مطلع عام 2023، وفق ما قالت المحامية كيت غولد المتخصصة في قضايا التسليم لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه" في منتصف حزيران/يونيو.

كما أكدت كيت أنه يمكن لأسانج رفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها عملية قد تستغرق عدة سنوات.

فرانس24/ أ ف ب

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