مباشر: غارة روسية دامية تستهدف مبنى سكنيا في منطقة أوديسا الأوكرانية

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أعلن مسؤول محلي أوكراني فجر الجمعة مقتل عشرة أشخاص في غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة أوديسا في جنوب البلاد. يأتي ذلك بعد انسحاب القوات الروسية الخميس من جزيرة الثعبان، وهي موقع استراتيجي في البحر الأسود، فيما يعد نصرا لكييف يمكن أن يخفف من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية.

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6:30 عشرة قتلى بغارة جوية روسية على مبنى سكني في أوديسا الأوكرانية

قتل عشرة أشخاص في غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤول محلي فجر الجمعة.

وقال المتحدث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا سيرغي براتشوك إنّ "عدد القتلى في الهجوم الصاروخي على المبنى السكني ارتفع إلى عشرة". وأضاف أنّ الصاروخ أطلقته "طائرة استراتيجية" من سماء البحر الأسود.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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