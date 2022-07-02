سماع دوي انفجارات قوية في مدينة ميكولايف وواشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف

الحرب في أوكرانيا

قال رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح السبت. وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ وقذائف وأدوات دفاع جوي للتعامل مع الجيش الروسي في جنوب البلاد وشرقها.

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أفاد رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش في منشور على تطبيق تيليغرام للتراسل الفوري إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح السبت.

وكتب المسؤول: "هناك انفجارات قوية في المدينة! التزموا البقاء في الملاجئ". ولم يعرف على الفور سبب الانفجارات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار، تشمل صواريخ وقذائف وأدوات دفاع جوي للتعامل مع الجيش الروسي في جنوب البلاد وشرقها.

وسلط المتحدث باسم البنتاغون تود بريسيلي في بيان الضوء على "تعاون النروج في تمكين الولايات المتحدة من التسليم التاريخي لنظامي دفاع جوي حديثين سيساعدان أوكرانيا في التصدي للهجمات الجوية الروسية الوحشية".

قصف روسي مستمر على مدن جنوب أوكرانيا 01:30

تتضمن هذه الحزمة من المعدات نظامين مضادين للطائرات وأربعة رادارات وصواريخ جديدة لقاذفات الصواريخ من طراز هيمارس التي دخلت مؤخرا إلى ساحة المعركة وما يصل إلى 150 ألف قذيفة عيار 155 ملم.

يمكن لنظامي الدفاع الجوي إطلاق صواريخ أرض جو قصيرة ومتوسطة المدى، وهما من صنع شركة "رايثيون" الأمريكية والمجموعة النروجية "كونغسبرغ".

ويتيح النظامان القابلان للتشغيل عن بعد التصدي للطيران الروسي بما في ذلك الطائرات المسيرة، وكذلك صواريخ كروز.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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