عدة قتلى خلال إطلاق نار بمركز تجاري في كوبنهاغن والشرطة الدانماركية تعتقل مشبها به

أشخاص يهرعون خارج مركز تسوق في كوبنهاغن بعد إطلاق نار في الثالث من تموز/يوليو 2022.

قتل عدة أشخاص في إطلاق نار الأحد بمركز تجاري في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن فيما أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به. وكان من المقرر أن يؤدي المغني البريطاني هاري ستايلز حفلا موسيقيا في وقت لاحق على بعد أقل من ميل من المركز التجاري.

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قالت الشرطة الدانماركية الأحد إن عدة أشخاص قتلوا خلال إطلاق نار بمركز تسوق بالعاصمة كوبنهاعن وأعلنت عن احتجاز مشبته به يبلغ من العمر 22 عاما.

وكتبت شرطة كوبنهاغن على تويتر "أوقف شخص على صلة بإطلاق النار في مركز فيلدز للتسوق".

وقالت شرطة العاصمة كوبنهاغن إن عددا من رجال الأمن أرسلوا إلى مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار. ونصح رجال الشرطة الأشخاص المتواجدين داخل المركز بالبقاء في أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.

واظهرت مشاهد من المكان مسعفين ينقلون جريحا وأمهات يحملن اطفالهن ويحاولن تهدئتهم.

ولم تحدد الشرطة حتى الآن عدد الضحايا أ و حالتهم. حن جهتها،اوضحت رئيسة بلدية كوبنهاغن أنه تم تشكيل خلية أزمة.

وعندما سمع دوي الطلقات الأولى، هرع أكثر من مئة شخص إلى خارج المركز التجاري، على ما نقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود.

طوق أمني

وبعيد ذلك، أفادت الشرطة عبر تويتر "نحن في المكان. أطلقت عيارات نارية أصيب العديد من الأشخاص".

ودعت السلطات الموجودين داخل المبنى إلى انتظار دخولها والآخرين إلى البقاء بعيدا من المنطقة.

وقرابة الساعة 19,30 (17,30 ت غ)، ضرب طوق أمني واسع وقطعت الطرق المؤدية الى مركز التسوق. كذلك، تم ايقاف حركة المترو وكانت مروحية تحلق في أجواء المنطقة.

ومنع شرطيون مدججون بالسلاح أشخاصا في محيط المكان من العودة إى منازلهم.

ويجاور موقع الهجوم قاعة "رويال أرينا" للحفلات الموسيقية حيث كان مقررا إقامة حفلة للمغني البريطاني هاري ستايلز اعتبارا من الساعة 20,00.

ويعود آخر اعتداء في كوبنهاغن الى 14 و15 شباط/فبراير 2015 حين أسفرت سلسلة عمليات إطلاق نار على خلفية إسلامية متطرفة عن قتيلين وخمسة جرحى.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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